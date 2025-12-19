Córdoba vive la Navidad en la calle pese al mal tiempo

Córdoba ha demostrado este viernes que la Navidad se disfruta mejor en la calle. A pesar de las previsiones de mal tiempo para el fin de semana, la ciudad se ha llemado de emoción, música y solidaridad, con actividades repartidas por distintos puntos del casco urbano y una gran respuesta del público.

La Corredera, un cielo convertido en escenario

La plaza de la Corredera se ha transformado en un verdadero escenario de ensueño. Desde mucho antes de que comenzara el espectáculo, el aire estaba cargado de expectación: familias completas, niños con los ojos brillantes, risas y muchas ganas de descubrir un espetáculo que prometía ser mágico.

Y entonces, ha comenzado Musa de Lunas. Una bailarina flotaba a más de diez metros de altura, suspendida de un racimo de globos de helio que iban proyectando diferentes colores, moviéndose con gracia y elegancia sobre el público. La luz de las proyecciones sobre las fachadas y la música envolvente creaban un lienzo perfecto de emociones. Había algunos aplausos espontáneos, suspiros de asombro y sonrisas cómplices de los más pequeños y sus padres, que disfrutaban juntos del espectáculo.

El espectáculo Musa de Lunas de La Corredera, en imágenes / A.J.González

Aunque algunas gotas de lleuvía ya empezaban a caen durante el espectáculo, no han logrado empañar la emoción; la tromba de agua más intensa ha llegado poco después de que todo termina, dejando casi intacta la experiencia para quienes están allí. Sin duda, un momento que los allí presentes se levan "para recordar", donde la magia de la Navidad se ha sentido en cada rincón de la plaza.

Mañana, más emoción en la Corredera

La programación navideña en este espacio continúa este sábado a las 20.00 horas con Volandum, un espectáculo de trapecio volante que combina emoción, riesgo y humor, acompañado de música dixie y pensado para el disfrute del público familiar.

Villancicos y pasacalles en la Puerta del Puente

Por otro lado, la música navideña ha tomado la tarde de este viernes el entorno de la Puerta del Puente con el inicio del ciclo Navidad en la Puerta del Puente. A las 18.00, un ensemble de la Banda de Música de La Estrella ha llenado de alegría el casco histórico y, a poco más tarde, la Zambomba Los Segaores, de Luque, ha llegado para llenar el lugar de villancicos tradicionales.

A. J. González

Tras su actuación, el ambiente festivo se ha trasladado a las calles del centro con un pasacalles que ha recorrido desde la Puerta del Puente hasta la calle Cruz Conde, llevando los sones navideños al centro de Córdoba.

Un árbol solidario para colgar corazones

Además, la Navidad cordobesa también mira a quienes más lo necesitan. Cáritas Diocesana de Córdoba ha instalado hoy un Árbol de Navidad Solidario en el Bulevar del Gran Capitán, junto a la estatua de Antonio Gala, bajo el lema 'Tu corazón para tener una vida digna'. Cada persona que realiza un donativo puede colgar un corazón de fieltro en el árbol como gesto de apoyo a las familias en situación de vulnerabilidad. Los fondos recaudados se destinan íntegramente a proyectos de atención primaria que cubren necesidades básicas y acompañamiento social.