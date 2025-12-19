Córdoba registró en los meses de verano 7 denuncias diarias por violencia machista

El número denuncias y de víctimas de violencia de género descendió en Córdoba un 7,1% en los meses de verano respecto al mismo periodo de 2024. Entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2025, se registraron un total de 647 denuncias, una media de siete diarias, frente a las 740 del año anterior, según se desprende del informe del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género publicado por el Consejo General del Poder Judicial. En este periodo, 21 expedientes fueron sobreseidos por no haber indicios racionales de haberse cometido delito y 167 fueron sobreseidos provisionamente por no resultar justificada la perpetración de delito, quedando el caso pendiente por si surgen nuevos indicios o pruebas.

El estudio señala además un descenso del 5,1% respecto al trimestre anterior. De las 645 mujeres víctimas que presentaron denuncia, 588 eran españolas y 57 de origen extranjero.

Nueve de cada diez las presenta la víctima

La inmensa mayoría de las denuncias (595), nueve de cada diez fueron presentadas por la propia víctima. Por contra, hubo 28 registradas por atestados fruto de una intervención policial directa, 11 por un familiar y otras 11 derivadas de partes de lesiones recibidos directamente en el juzgado.

Haciendo balance de los tres primeros trimestres del año, los juzgados competentes en Violencia sobre la Mujer de Córdoba contabilizaron un total de 1.958 denuncias, un 7,3% menos que en el mismo periodo de 2024 cuando se presentaron 2.108.

Según los datos publicados, 21 mujeres se acogieron a la dispensa del deber de declarar. En total, los juzgados emitieron 109 órdenes de protección, de las cuales 91 iban dirigidas a varones españoles y 18 a extranjeros. En el 19,2% de los casos, el agresor era el cónyuge de la víctima y en un 10% el excónyuge. Por su parte, un 11,9% mantenían una relación afectiva en el momento de la agresión, mientras casi el 59% se produjo entre personas cuya relación afectiva ya había terminado.

Durante el verano, 152 varones fueron enjuiciados por delitos de violencia sobre la mujer. El 98% recibieron una sentencia condenatoria, de los cuales 133 eran españoles y 16 extranjeros. Solo tres fueron absueltos, los tres de origen español.