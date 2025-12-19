Igualdad
Córdoba recibe el reconocimiento de ‘Espacio libre de LGTBIfobia’ por su defensa de las personas del colectivo
El Ayuntamiento podrá hacer constar el reconocimiento en las acciones de promoción y difusión en materia de igualdad
El Ayuntamiento de Córdoba ha recibido el reconocimiento de Espacio libre de LGTBIfobia, un galardón que entrega la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía y que pone el foco en la defensa de las personas que integran este colectivo.
El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado este viernes la resolución de la convocatoria del 21 de mayo de 2025, por la que se regula y convoca para el año 2025 el reconocimiento de Espacio libre de LGTBIfobia.
Se trata de la segunda convocatoria de este distintivo, que consiste en un logo con la imagen identificativa Espacio Libre de LGTBIfobia. Las entidades e instituciones reconocidas pueden hacer uso de dicho logo, indicando de forma expresa su denominación, la edición a la que corresponde y la denominación de la Consejería. Así, el Ayuntamiento podrá hacer constar el reconocimiento en las acciones de promoción y difusión que efectúe dirigidas a promover y garantizar la igualdad y la no discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género.
La teniente de alcalde delegada de Igualdad del Ayuntamiento, Marián Aguilar, ha mostrado su satisfacción por este título y ha indicado que “es una muestra más de que en Córdoba no tienen cabida acciones o actitudes que supongan discriminación, señalamiento o violencia contra las personas atendiendo a cuestiones de género”.
Aguilar ha apuntado que la concesión de este reconocimiento “es una evidencia de que en Córdoba estamos en el camino correcto y que estamos haciendo las cosas bien en materia de derechos del colectivo LGTBI” y ha añadido “que tenemos muy claro que tenemos que ir todos a una en favor de la libertad y el respeto”.
- El alcalde de Córdoba a los trabajadores de Hitachi: 'No vamos a priorizar una inversión empresarial por delante de derechos laborales o despidos
- Siete detenidos y una importante cantidad de hachís incautada en la macrooperación de la Guardia Civil en Córdoba
- El antiguo edificio de la UGT de Córdoba en la calle Marbella volverá a la vida 15 años después de su abandono
- La Junta expedienta a un centenar de edificaciones y parcelas irregulares en 2025 en Córdoba
- El alcalde de Córdoba anuncia el entoldado de las dos principales calles del recinto ferial de El Arenal para evitar el calor
- Un estanco de Córdoba reparte casi 700.000 euros a las puertas de El Gordo: «Es un chute económico y emocional»
- Treinta años del cambio comercial más relevante en Córdoba, la apertura de El Corte Inglés de Ronda de los Tejares
- Recorrido y horario de la Cabalgata de Reyes Magos de Córdoba 2026