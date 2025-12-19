Córdoba recibe el reconocimiento de ‘Espacio libre de LGTBIfobia’ por su defensa de las personas del colectivo

El Ayuntamiento de Córdoba ha recibido el reconocimiento de Espacio libre de LGTBIfobia, un galardón que entrega la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía y que pone el foco en la defensa de las personas que integran este colectivo.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado este viernes la resolución de la convocatoria del 21 de mayo de 2025, por la que se regula y convoca para el año 2025 el reconocimiento de Espacio libre de LGTBIfobia.

Se trata de la segunda convocatoria de este distintivo, que consiste en un logo con la imagen identificativa Espacio Libre de LGTBIfobia. Las entidades e instituciones reconocidas pueden hacer uso de dicho logo, indicando de forma expresa su denominación, la edición a la que corresponde y la denominación de la Consejería. Así, el Ayuntamiento podrá hacer constar el reconocimiento en las acciones de promoción y difusión que efectúe dirigidas a promover y garantizar la igualdad y la no discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género.

Fachada del Ayuntamiento de Córdoba con la bandera LGTBI en una imagen de archivo. / MANUEL MURILLO

La teniente de alcalde delegada de Igualdad del Ayuntamiento, Marián Aguilar, ha mostrado su satisfacción por este título y ha indicado que “es una muestra más de que en Córdoba no tienen cabida acciones o actitudes que supongan discriminación, señalamiento o violencia contra las personas atendiendo a cuestiones de género”.

Aguilar ha apuntado que la concesión de este reconocimiento “es una evidencia de que en Córdoba estamos en el camino correcto y que estamos haciendo las cosas bien en materia de derechos del colectivo LGTBI” y ha añadido “que tenemos muy claro que tenemos que ir todos a una en favor de la libertad y el respeto”.