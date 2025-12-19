Qué ha sido lo más buscado en Córdoba este año: de la Mezquita-Catedral a Voltereta

Cada año, lo más buscado en Google revela un retrato de lo que más preocupa, inquieta o interesa a los usuarios de Internet. El buscador da cuenta de estos intereses en un resumen anual que marca lo que ha sido tendencia en el año que termina en las búsquedas a nivel nacional.

Aunque el informe no da detalles por zonas, otra de las herramientas de Google, Google Trends también ofrece pistas sobre los temas de conversación de los últimos doce meses.

En el caso de Córdoba, las búsquedas relacionadas con la capital y provincia captura una imagen muy concreta de lo que más interés suscita, con clásicos que no pueden faltar y alguna que otra sorpresa.

Incendio en la Mezquita

La Mezquita-Catedral es el principal referente de Córdoba. Este monumento, Patrimonio de la Humanidad, es uno de los más visitados de España y Andalucía, y uno de los que más interés suscita entre visitantes, pero también entre vecinos por la actividad cultural y religiosa que en él se desarrolla a lo largo del año.

Este 2025, sin embargo, entre las tendencias de búsqueda también aparece los términos 'incendio mezquita', fruto de una de las noticias más impactantes de este año en la capital y que tuvo lugar el 8 de agosto, cuando las alarmas saltaron ante un incendio en el interior de la Mezquita-Catedral. Afortunadamente, el siniestro localizado en una de las capillas de la nave de Almanzor, fue pocas horas después de su inicio, a las 21.15 horas, conteniendo los daños estructurales del monumento Patrimonio de la Humanidad.

Actuación de los bomberos en el incendio de la Mezquita-Catedral. / A. J. González

Voltereta Toscana

Entre los datos más curiosos de las búsquedas sobre Córdoba este 2025 está ‘Voltereta Toscana’, que se cuela en el top tendencias de lo más buscado y de las búsquedas con mayor crecimiento.

Y todo por la apertura en la capital, concretamente en la Casa de los Manríquez, en el corazón de la Judería de Córdoba (calle Manríquez, 4), de uno de los restaurantes temáticos del grupo valenciano Voltereta, con ambientación, en este caso, de la Toscana italiana.

Voltereta Toscana en Córdoba. / Google Maps

Córdoba CF

Los periplos del equipo blanquiverde es otra de las tendencias de búsqueda de este año en Córdoba, incluyendo todo tipo de variables, de los enfrentamientos a los resultados, pasando por dónde ver los partidos del Córdoba CF en televisión.

Los Patios y la Semana Santa

Y cerrando este top 5 de los temas más buscados sobre Córdoba, dos clásicos: los Patios de Córdoba. La fiesta que en mayo se celebra en torno a este Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, dispara las búsquedas en primavera, pero también en momentos puntuales del año por la apertura de estos espacios en Semana Santa y Navidad.

Y también de Semana Santa, el último capítulo de búsquedas es para los itinerarios de la Semana Santa en Córdoba.