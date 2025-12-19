¿Te ha tocado la Lotería de Navidad? Aquí tienes una miniguía para cobrar tu premio en Córdoba

Lunes 22 de diciembre, los bombos dorados han dejado de girar en el Teatro Real de Madrid, y todos los premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad ya han sido cantados por los niños de San Ildefonso. ¿Es tu décimo uno de los premidos? ¿Llevas una participación regada con millones en premios?

Al preguntar a los agraciados, la mayoría responde, con muchísima frecuencia, que lo dedicarán "a tapar agujeros". Entre otro de los destinos más frecuentes a los que se destina la cuantía de los premios está el acceso a la vivienda, el pago de deudas, la compra de un coche o el ahorro. A qué dedicar el premio es una decisión importante, como también saber cómo se cobran los décimos agraciados.

Si estás en Córdoba y eres uno de los agraciados, ten en cuenta esto a la hora de cobrar la Lotería de Navidad.

Niños de San Ildefonso en el Sorteo de la Lotería de Navidad / Eduardo Parra - Europa Press

¿Dónde cobro mi décimo de Lotería de Navidad?

Si tu décimo ha sido agraciado en el sorteo de la Lotería de Navidad 2025, podrás cobrarlo de forma diferente en función de la cantidad que te haya tocado:

Si te han tocado menos de 2.000 euros , puedes canjear tu décimo en cualquier administración, independientemente en de dónde lo hayas comprado.

, puedes canjear tu décimo en cualquier administración, independientemente en de dónde lo hayas comprado. Si te han caído 2.000 euros o más , debes llevar el boleto a una entidad bancaria autorizada por Loterías y Apuestas del Estado. Se recomienda haber pedido cita previamente con el director de la sucursal.

, debes llevar el boleto a una entidad bancaria autorizada por Loterías y Apuestas del Estado. Se recomienda haber pedido cita previamente con el director de la sucursal. En el caso de que hayas jugado participaciones y no décimos completos, debes ponerte en contacto con la entidad que te lo vendió, la cual te hará saber dónde y cómo cobrar el premio.

¿Qué hago si he compartido mi décimo?

Para evitar problemas, si tu décimo ha sido premiado y lo compartes con una o más personas, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomienda contar con una copia firmada del boleto (con nombre y DNI del depositario) en el que se demuestra que juegas ese número, serie o cantidad determinada.

En el caso de que hayas recibido una foto o PDF del décimo por correo o WhatsApp, esto también sirve como prueba de pertenencia, siempre que aparezcan los datos del depositario, el número de participantes y la parte que le corresponde a cada uno.