Córdoba impulsa un centro de alta seguridad para investigar las enfermedades emergentes

Córdoba se prepara para convertirse en un referente nacional en seguridad sanitaria con la creación de un centro de bioseguridad de nivel 3 (de un total de 4), unas instalaciones de alta contención que permitirán investigar enfermedades graves que se transmiten de animales a personas, como la rabia o la gripe aviar. Este tipo de laboratorios, extremadamente especializados, protegen al personal investigador y a la población mientras facilitan avances en diagnóstico, vacunas y prevención de futuras amenazas sanitarias.

Tras anunciar a principios de año su intención de contar con estas instalaciones altamente especializadas, el Centro Andaluz de Zoonosis y Enfermedades Emergentes (Caizem) ha presentado ya de forma oficial el proyecto del futuro Centro de Bioseguridad NCB3, que forma parte de la planificación estratégica del organismo.

El Consejo Rector del Caizem ha abordado esta iniciativa como uno de los asuntos centrales en su última reunión, en la que se han analizado las líneas de actuación para el presente y el futuro del centro. Durante la sesión, la directora del Caizem, María Ángeles Risalde Moya, ha expuesto el proyecto, que contempla la construcción de un animalario y laboratorios con nivel de contención biológica 3, unas instalaciones de las que existen muy pocas en España.

Según la documentación presentada, esta infraestructura permitiría consolidar al Caizem como centro nacional de referencia en el diagnóstico y control de zoonosis y enfermedades emergentes, además de reforzar de manera significativa las capacidades científicas de Andalucía en este ámbito. La puesta en marcha del centro facilitaría también la incorporación a la red nacional de laboratorios de Alerta Biológica, fortaleciendo la detección e identificación de agentes biológicos.

Superar las limitaciones actuales

En el ámbito de la investigación, el desarrollo del centro NCB3 permitiría superar las limitaciones actuales derivadas de la ausencia de este tipo de infraestructuras en Andalucía. En la actualidad, esta carencia obliga a subcontratar determinados trabajos o impide desarrollar investigaciones con patógenos de nivel 3 en animales no roedores, lo que supone una pérdida de oportunidades científicas y de financiación.

Con el nuevo centro sería posible impulsar proyectos hasta ahora inviables, como el desarrollo de nuevas técnicas diagnósticas, el ensayo de tratamientos, la investigación en vacunas y respuesta inmune, así como la vigilancia de patógenos de alto riesgo.

Refuerzo de la estructura científica

En este contexto, el Consejo Rector aprobó el nombramiento de las subdirecciones científicas del Caizem, que recaerán en Fernando Pérez Rodríguez, Isabel Machuca Sánchez y Salvador Arenas Castro, reforzando así el liderazgo científico del centro y su estructura de investigación.

Presupuesto y planificación

La reunión incluyó también la aprobación del presupuesto para 2026, que contempla una aportación institucional de 120.000 euros, además de diversos asuntos relacionados con la organización interna y la planificación de la actividad del centro para el próximo año.