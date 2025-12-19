Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Compras de última hora? Este es el horario de los centros comerciales y supermercados en Córdoba el día de Nochebuena

La mayoría de grandes superficies, supermercados y centros comerciales abren sus puertas este miércoles, aunque con horario especial

Entrada de un supermercado en la capital.

Entrada de un supermercado en la capital. / Capamar

María Roso

Este miércoles 24 de diciembre, día de Nochebuena, los centros comerciales, supermercados y comercios de Córdoba abren sus puertas y levantan las persianas, aunque con horario reducido para facilitar, de un lado, las compras de última hora en uno de los grandes días de la Navidad, y de otro, la conciliación de sus trabajadores para que puedan disfrutar de las fiestas en familia.

La mayoría de los comercios de la capital permanecerán abiertos en su horario habitual por la mañana y reducirán las horas de apertura por la tarde.

Centros comerciales

Este es el horario de los centros comerciales de Córdoba el día de Nochebuena:

Centro Comercial El Arcángel. Horario de apertura de la zona comercial de 9.00 a 20.00 horas.

Centro Comercial La Sierra. El hipermercado Carrefour abre de 9.00 a 19.00 horas y la zona comercial de 10.00 a 20.00 horas.

Patios de Azahara. El centro comercial abre en su horario habitual de 10.00 a 20.00 horas.

Centro Comercial Zoco. El supermercado Deza abre sus puertas de 9.30 a 15.00 horas, y el centro comercial, en horario habitual de mañana hasta las 15.00 horas.

El Corte Inglés. Los centros de El Corte Inglés de Ronda de los Tejares y Ronda de Córdoba abren en horario habitual de 10.00 a 20.00 horas.

Instalaciones del Centro Comercial El Arcángel en Córdoba.

Instalaciones del Centro Comercial El Arcángel en Córdoba. / CÓRDOBA

Supermercados

Los supermercados abren esta Nochebuena con el siguiente horario:

Mercadona. Sus supermercados abren de 9.00 a 19.00 horas.

Supermercados Deza. Su supermercado del Zoco abre de 9.30 a 15.00 horas, y el resto de tiendas de las cadenas abren de 9.00 a 15.00 horas. Consulta los detalles aquí.

Supermercados Piedra. La cadena abre sus supermercados 9.00 a 15.00 horas el 24 de diciembre.

Cash Más Ahorro. Abren de 9.00 a 15.00 horas.

Dos mujeres compran en un supermercado.

Dos mujeres compran en un supermercado. / CÓRDOBA

Proxi. Abren en horario reducido de 8.15 a 18.00 horas.

Optima. Abren en horario reducido de 8.15 a 18.00 horas.

Lidl. Sus establecimientos abre de 9.00 a 19.00 horas.

Aldi. Apertura de sus establecimientos de 9.00 a 13.00 horas.

Carrefour. Los hipermercados abren con horario de 9.00 a 19.00 horas. Consulta detalles aquí.

Supermercados Día. La mayoría de sus tiendas abren en horario reducido. Puedes consultar los detalles aquí.

Alcoop. Sus supermercados abren en horario de mañana.

