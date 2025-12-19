HORARIO COMERCIAL
¿Compras de última hora? Este es el horario de los centros comerciales y supermercados en Córdoba el día de Nochebuena
La mayoría de grandes superficies, supermercados y centros comerciales abren sus puertas este miércoles, aunque con horario especial
Este miércoles 24 de diciembre, día de Nochebuena, los centros comerciales, supermercados y comercios de Córdoba abren sus puertas y levantan las persianas, aunque con horario reducido para facilitar, de un lado, las compras de última hora en uno de los grandes días de la Navidad, y de otro, la conciliación de sus trabajadores para que puedan disfrutar de las fiestas en familia.
La mayoría de los comercios de la capital permanecerán abiertos en su horario habitual por la mañana y reducirán las horas de apertura por la tarde.
Centros comerciales
Este es el horario de los centros comerciales de Córdoba el día de Nochebuena:
Centro Comercial El Arcángel. Horario de apertura de la zona comercial de 9.00 a 20.00 horas.
Centro Comercial La Sierra. El hipermercado Carrefour abre de 9.00 a 19.00 horas y la zona comercial de 10.00 a 20.00 horas.
Patios de Azahara. El centro comercial abre en su horario habitual de 10.00 a 20.00 horas.
Centro Comercial Zoco. El supermercado Deza abre sus puertas de 9.30 a 15.00 horas, y el centro comercial, en horario habitual de mañana hasta las 15.00 horas.
El Corte Inglés. Los centros de El Corte Inglés de Ronda de los Tejares y Ronda de Córdoba abren en horario habitual de 10.00 a 20.00 horas.
Supermercados
Los supermercados abren esta Nochebuena con el siguiente horario:
Mercadona. Sus supermercados abren de 9.00 a 19.00 horas.
Supermercados Deza. Su supermercado del Zoco abre de 9.30 a 15.00 horas, y el resto de tiendas de las cadenas abren de 9.00 a 15.00 horas. Consulta los detalles aquí.
Supermercados Piedra. La cadena abre sus supermercados 9.00 a 15.00 horas el 24 de diciembre.
Cash Más Ahorro. Abren de 9.00 a 15.00 horas.
Proxi. Abren en horario reducido de 8.15 a 18.00 horas.
Optima. Abren en horario reducido de 8.15 a 18.00 horas.
Lidl. Sus establecimientos abre de 9.00 a 19.00 horas.
Aldi. Apertura de sus establecimientos de 9.00 a 13.00 horas.
Carrefour. Los hipermercados abren con horario de 9.00 a 19.00 horas. Consulta detalles aquí.
Supermercados Día. La mayoría de sus tiendas abren en horario reducido. Puedes consultar los detalles aquí.
Alcoop. Sus supermercados abren en horario de mañana.
