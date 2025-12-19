El Centro Andaluz de Investigación de Zoonosis impulsa la creación de un centro de bioseguridad de nivel 3

El Consejo Rector del Centro Andaluz de Zoonosis y Enfermedades Emergentes (Caizem) ha celebrado una reunión en la que se han abordado asuntos clave para el presente y el futuro del centro. Entre ellos, se ha puesto el foco en el impulso del Centro de Bioseguridad NCB3, el refuerzo de la estructura científica y la planificación de la actividad para el próximo año.

Durante la reunión, la directora del Caizem, María Ángeles Risalde Moya, presentó el proyecto del Centro de Bioseguridad NCB3, que incluye la construcción de un animalario y laboratorios con nivel de contención biológica 3. Según la documentación expuesta, esta infraestructura permitiría consolidar al Caizem como centro nacional de referencia en el diagnóstico y control de zoonosis y enfermedades emergentes, además de reforzar de manera significativa las capacidades científicas de Andalucía en este ámbito.

La puesta en marcha de un centro NCB3 permitiría también optar a la incorporación a la red nacional de laboratorios de Alerta Biológica, lo que reforzaría la capacidad de detección e identificación de agentes biológicos en áreas como la salud humana, la sanidad animal, la sanidad ambiental y la seguridad alimentaria.

Limitaciones actuales

En el ámbito de la investigación, el desarrollo de esta infraestructura ayudaría a superar las limitaciones actuales derivadas de la ausencia de instalaciones de este tipo en Andalucía. En la actualidad, esta carencia obliga a subcontratar determinados trabajos o impide desarrollar investigaciones con patógenos de nivel 3 en animales no roedores, lo que supone una pérdida de oportunidades científicas y de financiación. Con el centro NCB3 sería posible impulsar proyectos hasta ahora inviables, como el desarrollo de nuevas técnicas diagnósticas, el testado de tratamientos, la investigación en vacunas y respuesta inmune, así como la vigilancia de patógenos de alto riesgo.

En este contexto, el Consejo Rector aprobó el nombramiento de las subdirecciones científicas del Caizem, que recaen en Fernando Pérez Rodríguez, Isabel Machuca Sánchez y Salvador Arenas Castro, reforzando así el liderazgo científico del centro en sus áreas de actuación.

Presupuesto inicial

La reunión incluyó también la presentación y aprobación del presupuesto para 2026, que contempla una aportación institucional de 120.000 euros, además de otros asuntos relacionados con la organización y la planificación interna del centro.

El Centro Andaluz de Zoonosis y Enfermedades Emergentes (Caizem) es una iniciativa impulsada por la Junta de Andalucía, la Universidad de Córdoba y la Fundación para la Investigación Biomédica de Córdoba (Fibico). Su actividad se centra en la vigilancia, el diagnóstico y la investigación de zoonosis y enfermedades emergentes, desde un enfoque integrado que abarca la salud humana, la sanidad animal y la salud ambiental, con el objetivo de mejorar la capacidad de anticipación y respuesta ante posibles amenazas sanitarias.