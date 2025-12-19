Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Brindis con anís entre prensa y Ayuntamiento

La Posada del Potro ha acogido este viernes el tradicional desayuno que, con motivo de las fiestas navideñas, el Consistorio celebra junto a los medios de comunicación

El Ayuntamiento de Córdoba celebra su desayuno de Navidad

El Ayuntamiento de Córdoba celebra su desayuno de Navidad

El Ayuntamiento de Córdoba celebra su desayuno de Navidad / A.J. González

Córdoba

La Posada del Potro ha acogido este viernes el tradicional desayuno que, con motivo de las fiestas navideñas, el Ayuntamiento de Córdoba celebra junto a los medios de comunicación. Entre pestiños, anís, café y zumo, prensa y políticos han compartido un rato distendido lejos de ruedas de prensa, gestiones y artículos. Por allí se han dejado ver gran parte de los concejales de la corporación municipal, tanto del equipo del gobierno (del PP), como de los grupos de la oposición (PSOE, Hacemos Córdoba y Vox). Estas citas son habituales cuando el año está por acabar. Las instituciones y los medios de comunicación muestran buena sintonía entre felicitaciones cargadas de buenos deseos, una manera de finalizar un año cargado de actos y noticias y también la mejor manera de dar la bienvenida a un nuevo ejercicio.

