La Brigada Guzmán el Bueno X organiza una mesa redonda sobre tráfico y seguridad vial.

La Brigada ‘Guzmán el Bueno’ X ha realizado este viernes una mesa redonda sobre tráfico y seguridad vial enmarcada en la Campaña Militar Modelo de Ciudadanía. La reunión ha tenido lugar en el salón de actos del Sector Este y ha contado con la presencia de representantes de la Jefatura Provincial de Tráfico, de la Policía Local de Córdoba y de la Guardia Civil.

El coloquio entre los tres ponentes se ha estructurado en dos turnos de intervención, ha sido moderado por un representante de la BRI X y ha contado con la presencia de Piedad Sánchez, jefa provincial de Tráfico en Córdoba, entre los intervinientes. En el primer turno, cada organismo ha presentado su organización y funciones. Así, Piedad Sánchez ha explicado quiénes son y su plan estratégico, por parte de la Policía Local se ha detallado su estructura, misión y la incidencia de hechos de tráfico recientes en Córdoba, por último; la Guardia Civil ha expuesto su estructura y especialidades en materia de tráfico.

A continuación, en un segundo turno se han abordado novedades y recomendaciones. En esta fase los ponentes han comentado los cambios normativos destacados de los últimos años y los previstos a corto plazo (tasas de alcohol, límites de velocidad, nuevas normas para patinetes), además de ofrecer consejos de seguridad vial para la campaña navideña. En concreto, la jefatura provincial de Tráfico ha analizado la normativa de tráfico reciente, la Policía Local ha hablado de las medidas de movilidad implantadas en Córdoba (zona de bajas emisiones, fomento del transporte público, sanciones de aparcamiento) y la Guardia Civil ha presentado su campaña de prevención para las festividades (consumo responsable de alcohol y drogas al volante).

La actividad se ha alineado con los objetivos de la Campaña Militar Modelo de Ciudadanía, que desde 2009 se ha dedicado a concienciar al personal militar en el cumplimiento de las leyes y en la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Con esta jornada, la Brigada refuerza la colaboración interinstitucional y la formación de su personal en materia de seguridad vial.