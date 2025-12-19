El Ayuntamiento de Córdoba amplía el crédito en las ayudas para proyectos de transformación social en 2026

El Ayuntamiento de Córdoba ampliará la cuantía de subvenciones destinadas a la convocatoria Transforma Córdoba en 2026, para proyectos de toda índole social. El próximo lunes se aprobará en la Junta de Gobierno Local la bolsa de ayudas económicas con un importe de 700.000 euros, ampliables a 900.000. Aumentarán 200.000 euros respecto a la cantidad inicial prevista en 2025, dotada con 500.000 euros y la misma ampliación de crédito prevista. De hecho, la resolución final de la convocatoria dejó un total de 627.000 euros en ayudas beneficiando a 36 proyectos.

La cuantía total de los proyectos subvencionables subirá por tanto de los 18.000 euros (2025) a los 20.000 euros de 2026, hasta agotar completamente el presupuesto. Los plazos para presentar las solicitudes serán de 15 días hábiles, desde que la convocatoria se publique en el BOP. "Lo más seguro es que sea la semana próxima y que estemos resolviendo a principios de enero", ha anunciado la delegada de Servicios Sociales del Ayuntamiento, Eva Contador.

La convocatoria también se adelanta respecto al año anterior, que se acabó resolviendo en el mes de julio. Esto permitirá que puedan desarrollar los proyectos "con mucho más tiempo, pues otras veces tenían simplemente un par de meses", ha destacado Contador.

Proyectos en siete direcciones

Transforma Córdoba cubre proyectos sociales en siete direcciones, por concurrencia competitiva: los dirigidos a familias, infancia y adolescencia; proyectos de inserción sociolaboral; proyectos dirigidos a personas mayores en riesgo o en exclusión social; proyectos de mejora de convivencia intercultural y de gestión de la diversidad; proyectos de atención a personas sin hogar o en crisis habitacional; proyectos dirigidos a desarrollar medidas que faciliten el acceso a los recursos básicos y proyectos dirigidos a otros colectivos vulnerables.

Entre los requisitos de las bases regulatorias, Contador ha subrayado que deben ser proyectos desarrollados en la ciudad y que empiecen en 2026, desde el 1 de enero al 31 de diciembre.

En los últimos años, la Delegación de Servicios Sociales ha impulsado el proyecto Transforma Córdoba incrementando su importe desde los 300.000 euros en 2023, con subvenciones de 15.000 euros por proyecto a los 700.000 actuales de partida inicial y 20.000 por proyecto.