Gala en el Teatro Góngora
Los Averroes de Oro reconocen el arte, la medicina y la solidaridad
Pedro López, Francisco Sánchez, Antonio Bernal y Manos Unidas han sido distinguidos
El Teatro Góngora ha acogido este viernes la entrega de los Averroes de Oro 2025, unos galardones que este año reconocen a los médicos Pedro López y Francisco Sánchez, al imaginero Antonio Bernal y a la ONG Manos Unidas.
Estas distinciones, que celebran ya su 52ª edición, son concedidas por la Asociación de Informadores Técnicos Sanitarios de Córdoba y el Círculo Cultural Averroes. El acto ha contado con la presencia del alcalde de Córdoba, José María Bellido, entre otras autoridades. El regidor ha felicitado a los premiados, a quienes ha definido como «lo mejor de nuestra sociedad», y agradecido su «talento, compromiso e innovación».
El doctor Pedro López está considerado un ejemplo, no solo por sus conocimientos científicos, sino también como reconocidísimo maestro de futuros médicos y referente en el ámbito social. El imaginero y restaurador cordobés Antonio Bernal destaca por su labor en la defensa de las tradiciones, lo que, junto a su pasión, le ha llevado a convertirse en uno de los grandes maestros del país.
La ONG Manos Unidas ha sido distinguida por una trayectoria de más de 65 años de trabajo solidario, siempre al servicio de las personas más vulnerables, una labor sostenida en el tiempo gracias al compromiso de sus voluntarios. Por su parte, el médico cordobés Francisco Sánchez cuenta con una carrera profesional que lo ha llevado a ser indispensable en el ámbito de la investigación, especialmente a través de su labor como jefe del Servicio de Inmunología del Hospital Universitario de La Princesa, en Madrid.
- El alcalde de Córdoba a los trabajadores de Hitachi: 'No vamos a priorizar una inversión empresarial por delante de derechos laborales o despidos
- Siete detenidos y una importante cantidad de hachís incautada en la macrooperación de la Guardia Civil en Córdoba
- Mercadona abrirá un nuevo supermercado en la zona oeste de Córdoba
- El antiguo edificio de la UGT de Córdoba en la calle Marbella volverá a la vida 15 años después de su abandono
- La Junta expedienta a un centenar de edificaciones y parcelas irregulares en 2025 en Córdoba
- El alcalde de Córdoba anuncia el entoldado de las dos principales calles del recinto ferial de El Arenal para evitar el calor
- Un estanco de Córdoba reparte casi 700.000 euros a las puertas de El Gordo: «Es un chute económico y emocional»
- Treinta años del cambio comercial más relevante en Córdoba, la apertura de El Corte Inglés de Ronda de los Tejares