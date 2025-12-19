Los Averroes de Oro reconocen el arte, la medicina y la solidaridad

El Teatro Góngora ha acogido este viernes la entrega de los Averroes de Oro 2025, unos galardones que este año reconocen a los médicos Pedro López y Francisco Sánchez, al imaginero Antonio Bernal y a la ONG Manos Unidas.

Estas distinciones, que celebran ya su 52ª edición, son concedidas por la Asociación de Informadores Técnicos Sanitarios de Córdoba y el Círculo Cultural Averroes. El acto ha contado con la presencia del alcalde de Córdoba, José María Bellido, entre otras autoridades. El regidor ha felicitado a los premiados, a quienes ha definido como «lo mejor de nuestra sociedad», y agradecido su «talento, compromiso e innovación».

El doctor Pedro López está considerado un ejemplo, no solo por sus conocimientos científicos, sino también como reconocidísimo maestro de futuros médicos y referente en el ámbito social. El imaginero y restaurador cordobés Antonio Bernal destaca por su labor en la defensa de las tradiciones, lo que, junto a su pasión, le ha llevado a convertirse en uno de los grandes maestros del país.

La ONG Manos Unidas ha sido distinguida por una trayectoria de más de 65 años de trabajo solidario, siempre al servicio de las personas más vulnerables, una labor sostenida en el tiempo gracias al compromiso de sus voluntarios. Por su parte, el médico cordobés Francisco Sánchez cuenta con una carrera profesional que lo ha llevado a ser indispensable en el ámbito de la investigación, especialmente a través de su labor como jefe del Servicio de Inmunología del Hospital Universitario de La Princesa, en Madrid.