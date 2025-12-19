Antonio Mingorance, presidente de Bidafarma: "Garantizamos que todas las farmacias accedan al medicamento en igualdad de condiciones"

El farmacéutico granadino Antonio Mingorance Gutiérrez (Lanjarón, 1957) preside desde 2022 Bidafarma, cooperativa de distribución farmacéutica de ámbito nacional, con una cota de negocio en Andalucía del 70%. Además, es presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos desde 2012.

¿Lleva mucho tiempo en Bidafarma?

Llevo años vinculado al cooperativismo farmacéutico y presidiendo Bidafarma desde 2022, tras una fase previa de copresidencia propia del proceso de fusión que dio lugar a Bidafarma. Desde su constitución en 2016, hemos consolidado un proyecto estable, moderno y con fuerte arraigo territorial, fiel a los valores del cooperativismo sanitario.

¿Cómo surge Bidafarma?

Bidafarma nace de la unión de doce cooperativas históricas, como respuesta a una necesidad: garantizar la equidad en el suministro de medicamentos a todas las farmacias, independientemente de su ubicación o rentabilidad. Las cooperativas farmacéuticas surgieron en España en los años 30 del siglo XX, precisamente por esta razón, y casi un siglo después seguimos cumpliendo esa misión. Bidafarma es heredera de ese cooperativismo y se constituye como empresa de economía social sanitaria.

¿En qué posición del mercado se encuentra ahora mismo Bidafarma a nivel nacional y andaluz?

Bidafarma es hoy uno de los primeros operadores del mercado español, con una cuota de mercado en torno al 24% y más de 9.000 socios farmacéuticos. Movemos en torno a 3.000 millones de euros de facturación anual y contamos con 32 instalaciones logísticas repartidas por todo el país. Somos clave para sostener el modelo español de farmacia y garantizar la equidad en el acceso al medicamento. En Andalucía tenemos una cuota de mercado que ronda el 70% y en Córdoba, del 66%.

¿Qué planes de expansión tiene Bidafarma en la actualidad y cuáles son sus principales cifras en cuanto a plantilla, infraestructuras, paridad, entre otros aspectos?

Nuestro crecimiento no se sustenta en la agresividad comercial, sino en la confianza, siguiendo lo que denominamos el estilo Bidafarma: adhesiones por convencimiento, no por presión. En este sentido, nos congratulamos de la reciente incorporación de la cooperativa leonesa Cofarle a nuestra estructura de segundo grado, el Grupo Bidafarma, proceso que se ha desarrollado bajo esos parámetros del diálogo, la confianza y la transparencia, nunca la beligerancia. En cuanto a las personas que trabajan en Bidafarma, actualmente contamos con cerca de 2.000 empleados, de los cuales el 45% corresponde a mujeres. La media de permanencia en la cooperativa es de 15 años y el 4% de nuestra plantilla está formada por personas con diversidad funcional. En paralelo, continuamos reforzando nuestra estructura con una red logística de más de 30 almacenes que nos permite ofrecer un servicio cercano, eficiente y homogéneo en todo el territorio. Nuestro plan de expansión no persigue crecer por crecer, sino consolidar un modelo sostenible que garantice estabilidad para nuestras farmacias socias y calidad para el ciudadano. Por eso, reinvertimos todos nuestros beneficios en mejorar infraestructuras, tecnología y servicios, manteniendo un crecimiento responsable que fortalece nuestra posición como cooperativa de referencia en el sector.

¿Cómo es la relación entre Bidafarma, los colegios farmacéuticos y las farmacias?

Nuestra relación es, ante todo, de respeto institucional. Los colegios fijan el marco profesional; nosotros damos soporte logístico, tecnológico y económico a las farmacias para que puedan cumplir la misión que el Estado les encomienda como establecimientos sanitarios privados de interés público. La cooperativa es un instrumento al servicio del modelo, no un actor que compite con él.

¿Cómo actúa Bidafarma ante los continuos desabastecimientos de determinados fármacos?

El desabastecimiento es un fenómeno global. Nuestro papel es asegurar que, incluso en esas circunstancias, las farmacias reciben la mejor respuesta posible, las cooperativas existen precisamente para esto: garantizar que todas las farmacias, también las más pequeñas o rurales, acceden al medicamento en igualdad de condiciones.

La Junta de Andalucía anunció hace unas semanas que las farmacias andaluzas podrán solicitar la renovación de tratamientos de pacientes crónicos a partir de marzo de 2026. ¿Este planteamiento ha sido realizado por los colegios de farmacéuticos y asumido por la Administración regional?

Entiendo que esta pregunta me la plantea usted en el contexto de mi faceta como actual presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, que compagino con la presidencia de Bidafarma. En ese sentido, he de decir que la medida de la renovación de los tratamientos tiene una base de eficiencia innegable para el sistema sanitario público de Andalucía, ya que agiliza la gestión y evita la redundancia en las consultas de los centros de salud. La comunicación entre las farmacias y el sistema es una necesidad que siempre la hemos tenido clara desde los colegios. Gracias a que ahora existe voluntad política para ponerla en marcha, ello ha sido posible.

Al margen de esta medida, ¿se están estudiando otras con la Junta de Andalucía para contribuir a descongestionar la atención sanitaria?

Todo lo que sea facilitar la comunicación entre los profesionales del sistema y las farmacias redundará en beneficio de todos, especialmente de los pacientes. Los farmacéuticos estamos siempre a disposición de la Administración sanitaria, sin salirnos nunca del marco de nuestras competencias establecidas por la legislación vigente. Vamos avanzando, precisamente, en áreas como la de la comunicación entre los centros de salud y las farmacias, para, siempre desde la sujeción al criterio del profesional competente de medicina de familia o enfermería, poder ayudar en la adherencia a los tratamientos, avisar de contraindicaciones, etcétera.

Las farmacias están asumiendo cada vez más un papel más proactivo de ayuda a la prevención y atención sanitaria. ¿Qué resultados están proporcionando programas como el de colaboración para la detección de la violencia de género, del alzhéimer, virus del Nilo u otros?

La farmacia actúa como un verdadero agente social, además de como un agente sanitario. La proximidad, accesibilidad y relación de confianza entre los pacientes y su farmacéutico convierten a la farmacia en un punto estratégico para detectar situaciones de riesgo, derivar casos a profesionales competentes y actuar de forma preventiva. Además, durante la pandemia se puso de manifiesto que las farmacias formaron parte esencial del dique de contención social que ayudó a evitar el colapso del sistema.

Se encuentra ahora mismo todavía desarrollándose el concurso público en Andalucía para la adjudicación de nuevas farmacias, que traerá nuevas oficinas a todas las provincias, excepto a Córdoba. ¿Qué va a suponer la incorporación de estas nuevas farmacias y si ve equilibrada la cifra de nuevas aperturas prevista en cada provincia?

Más oficinas de farmacia significan mayor accesibilidad, pero también requieren equilibrio. El modelo español se basa en asegurar que cada farmacia sea económicamente viable para garantizar su función sanitaria. Mientras la planificación mantenga este equilibrio, la incorporación de nuevas boticas será positiva.

¿En qué posición se encuentra Andalucía y España en cuanto a producción de medicamentos para no tener que depender tanto del exterior?

España posee industria innovadora e industria de genéricos. Los problemas que puedan surgir en ese sentido están relacionados con las dinámicas globales del mercado. Por ejemplo, Europa ha visto salir de su territorio mucha actividad industrial que ha ido a residenciarse en India y China. Se trata de un fenómeno complejo para el que no hay respuestas simples, aunque he de decir que las instituciones europeas empiezan a reaccionar con iniciativas como la Estrategia Farmacéutica de la UE.

"Es muy probable que la receta electrónica para Muface quede implantada en Andalucía a finales del primer trimestre de 2026"

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado recientemente una guía sobre el uso de fármacos, como el antidiabético ozempic, que se utiliza también para adelgazar. ¿Contribuirá esto a que se ‘democratice’ el acceso a estos tratamientos por parte de la población general y a que baje el coste de estos medicamentos?

Los farmacéuticos somos muy sensibles a los derechos de la ciudadanía relacionados con la salud, y esta medida, en principio, podría encuadrarse ahí. Pero, precisamente porque somos sanitarios, jamás banalizaremos el uso de ningún medicamento y siempre los manejaremos conforme a la correspondiente prescripción facultativa y a la ficha técnica del medicamento elaborada por las autoridades sanitarias.

El gasto farmacéutico que asume el sistema sanitario no para de crecer. ¿Cómo podría revertirse esta tendencia sin afectar a la salud de las personas?

De nuevo, una cuestión compleja para la que no hay respuestas simples. Lo que usted plantea debe abordarse desde una perspectiva integral, en la que todos los agentes implicados tienen su papel y su responsabilidad: autoridades regulatorias y financiadoras, profesionales sanitarios, industria y, por supuesto, los mismos pacientes.

¿Para cuándo se contempla que pueda estar implantada la receta electrónica para Muface en Andalucía?

Actualmente, se está trabajando de manera coordinada entre el Consejo General de Colegios Farmacéuticos, el Consejo Andaluz de Colegios Farmacéuticos y Muface para avanzar en la implantación de la receta electrónica. Según las previsiones actuales, y si no se producen incidencias en el proceso, es muy probable que la receta electrónica para Muface quede implantada en Andalucía a finales del primer trimestre de 2026.

¿Estima que la sociedad actual puede estar demasiado medicalizada y que existe cierto alto nivel de automedicación que puede no ser favorable, por la gran variedad de medicamentos y productos de parafarmacia, como los suplementos, que se pueden adquirir sin receta?

Sí, existe cierta tendencia a medicalizar la vida y a recurrir a soluciones rápidas. Pero, frente a ello, la farmacia es un filtro profesional imprescindible, que orienta al ciudadano, corrige sesgos de automedicación y promueve el uso racional del medicamento. Lo peligroso no es la existencia de productos, sino el uso sin acompañamiento profesional.

Bidafarma tiene una faceta social, a través de su fundación. ¿Qué podría destacar de la labor de la misma?

La Fundación Bidafarma es la expresión natural de lo que somos: una empresa cooperativa de economía social sanitaria comprometida con la formación, la salud y el bienestar de la comunidad. Nacida en 2023 como una entidad sin ánimo de lucro, surge para materializar el compromiso social de Bidafarma y para impulsar la formación, la investigación y la innovación dentro de la profesión farmacéutica. Su misión es reforzar el papel del farmacéutico como profesional sanitario esencial y aprovechar la amplia red de farmacias para acercar la prevención, la educación en salud y la atención a quienes más lo necesitan. Nuestra fundación impulsa proyectos de formación, cooperación, promoción de la salud y apoyo a colectivos vulnerables, consolidando así un modelo de acción social que nace de la propia esencia cooperativa de Bidafarma.