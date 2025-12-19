200 nuevos profesores, cargos académicos y personal de administración toman posesión en la UCO

Cerca de 200 personas pertenecientes a diversos colectivos universitarios han tomado es viernes posesión de sus cargos en el transcurso de la tradicional ceremonia de jura o promesa que se ha celebrado en el salón de actos del Rectorado, bajo la presidencia del rector, Manuel Torralbo Rodríguez, acompañado del equipo de gobierno de la Universidad de Córdoba.

Un total de 102 personas pertenecientes al colectivo de gestión, administración y servicios funcionario y laboral, 13 cargos académicos, 41 profesores y profesoras titulares de universidad, 8 adscritas al colectivo de profesorado permanente laboral, 30 al de profesorado ayudante doctor y 5 representantes estudiantiles de diversos centros han prometido o jurado sus cargos.

El rector ha felicitado a quienes han tomado posesión de sus nuevos cargos y subrayado el valor institucional del acto como “un momento de reconocimiento y celebración”, especialmente significativo en un año marcado por numerosos procesos de estabilización y promoción. “Hoy damos la bienvenida a muchas personas que han dado un paso adelante en su trayectoria profesional y en su compromiso con la Universidad de Córdoba”, ha señalado.

Torralbo ha destacado el "esfuerzo colectivo" que ha permitido avanzar en la mejora de las condiciones laborales y la estabilidad del personal universitario, gracias al trabajo conjunto de los órganos de gobierno, el equipo de gerencia y la representación sindical. “Ver cómo nuestro personal se estabiliza, promociona y mejora sus condiciones es una satisfacción enorme, porque todo ese esfuerzo revierte directamente en una universidad de mayor calidad para nuestros estudiantes y para la sociedad”, ha afirmado.

Asimismo, ha puesto el acento en la importancia de la estabilidad y la promoción profesional como pilares de la excelencia universitaria y reafirmó el compromiso del equipo de gobierno con la universidad pública. “Nos comprometemos a seguir trabajando por una financiación adecuada, por la lealtad institucional y por la defensa clara y firme de la mejor universidad pública posible”, ha concluido.

Acto de toma de posesión en el salón de actos del Rectorado. / Paula Ruiz

Además del rector, en el acto ha intervenido, en representación del Personal Docente e Investigador (PDI), Lucía Cabrera Romero, quien ha indicado que hoy recae sobre las personas que toman posesión de su cargo la "responsabilidad mayúscula de combatir la ignorancia y la desinformación para lograr sociedades más justas e igualitarias, ciudadanos críticos y comprometidos", una tarea que debe partir "del estudio y la lectura, la reflexión compartida y la educación en igualdad", ha puntualizado. Asimismo, la investigadora ha subrayado que hoy adquiere el compromiso de utilizar la palabra “de forma ética y como un arma cargada de futuro, para hacer crecer y mejorar la Universidad de Córdoba”.

Por su parte, en nombre del personal técnico de gestión, administración y servicios (Ptgas) se ha dirigido a los asistentes Rafael Ventura Rojas, quien ha recalcado que detrás de cada persona que hoy toma posesión “hay una historia distinta, un recorrido diferente y un sacrificio personal que no siempre se ve desde fuera”. En este sentido, Ventura ha puntualizado que el día de hoy es para muchas personas “el resultado de años de esfuerzo, estudio, formación continua, adaptación a los cambios, largas jornadas y de algunos errores que nos han enseñado más que los aciertos”. Y aunque “en algunos momentos la continuidad parecía lejana e incierta, hoy estamos aquí porque seguimos creyendo en nuestro trabajo, en el valor de hacerlo bien, en la Universidad y el servicio público”, ha asegurado.

Representante estudiantil

Por último, en nombre de los estudiantes ha dirigido unas palabras a los asistentes el nuevo presidente de Ceuco, Unai Trujillo Puente, estudiante de 4º curso del Grado de Física y elegido para su nuevo cargo el pasado mes de noviembre. Trujillo ha reivindicado el papel del estudiantado como un agente activo y no como un mero sujeto pasivo. Así mismo, durante su discurso ha subrayado que durante el tiempo de su mandato como presidente del Ceuco “lucharán por una universidad pública, de calidad, con una normativa justa y que esté bien financiada”. Según recoge un comunicado de la UCO, el presidente del Consejo de Estudiantes ha hecho referencia a la situación de “infrafinanciación” que sufren algunas universidades y al “incumplimiento del modelo de financiación por parte de la Junta”, ya que, sin financiación, ha destacado, la universidad “estará condicionada a depender de mecenazgos”.