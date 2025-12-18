La Zambomba de Navidad de la AECC y la Diputación llena de alegría y esperanza a pacientes oncológicos

La Navidad ha llegado este jueves al corazón de Córdoba de la mano de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y la Diputación de Córdoba, con una zambomba que ha transformado el Patio Blanco de la Diputación en un espacio de encuentro, esperanza y alegría para pacientes y sus familias.

Una tarde cargada de emociones

Pacientes oncológicos, sus familiares y distintos voluntarios se han reunido para vivir una tarde cargada de emociones y tradición. Desde primeras horas de la tarde, el ambiente del patio se ha llenado de calor humano, sonrisas y villancicos, acompañado de una deliciosa degustación de churros, sopaipas y chocolate caliente, que han puesto el toque más dulce a la jornada.

Zambomba en el Patio Blanco de la Diputación de Córdoba. / Manuel Murillo

En la actividad han estado presentes la presidenta de la AECC Córdoba, María Auxiliadora Cabanás, y el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, que han querido dirigirse a todos los allí presentes para felicitar las fiestas y reconocer el valor de pacientes, familias y voluntarios. Así como también han puesto en valor la gran labor que la Asociación Española Contra el Cáncer realiza en Córdoba. Sus palabras han sido recibidas con aplausos y emoción, recordando que la lucha contra el cáncer se vive con solidaridad y esperanza compartida.

Actuación musical flamenca

Uno de los momentos más esperados de la tarde ha llegado sin duda con la actuación del grupo Al compás de mis lunares, que ha llenado el patio de ritmo y flamenco navideño, creando un espectáculo que ha emocionado y animado a todos. Pacientes y familiares han disfrutado de la música, el baile y la alegría de compartir juntos una tarde tan especial, alejada por un momento de tratamientos y hospitales.

Preparación y reparto de churros en la Zambomba Navideña en el Patio Blanco de la Diputación de Córdoba junto a la AECC / Manuel Murillo Martínez / COR

Más allá de los dulces y la música, la zambomba ha sido un verdadero encuentro de humanidad y solidaridad, un espacio donde se han compartido risas, abrazos y apoyo mutuo. La jornada ha dejado claro que incluso en los momentos más difíciles, la esperanza y la alegría se encuentran en la compañía de quienes nos rodean.

Dulces en la Zambomba de Navidad en el Patio Blanco de la Diputación de Córdoba junto a la AECC / Manuel Murillo Martínez / COR

La AECC Córdoba celebra que esta Zambomba de Navidad haya servido para dar visibilidad a la lucha contra el cáncer, reconocer la labor de los voluntarios y ofrecer un espacio de felicidad y calidez a quienes más lo merecen. Sin duda, ha sido una tarde que quedará en la memoria de todos los asistentes, recordando que la solidaridad y la cercanía son los mejores regalos que podemos compartir en Navidad.