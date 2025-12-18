La UCO ya tiene empresa para ejecutar la siguiente gran obra del campus de Rabanales

La Universidad de Córdoba (UCO) ha adjudicado ya otro contrato incluido dentro del gran proyecto de reurbanización del campus universitario de Rabanales. En este caso, es la segunda obra que se ejecutará dentro de este proyecto, incluida dentro de la primera fase, que se dividió en subfases.

La empresa Sepisur XXI será la encargada de llevar a cabo los trabajos, tras adjudicarle la UCO el contrato por 2.210.389,61 euros (la obra se licitó 2.745.298,26). Ahora, tendrá 16 meses para realizar la obra, una vez el contrato está formalizado.

¿Qué trabajos se incluyen en esta fase de la reurbanización de Rabanales?

En total, el proyecto de reurbanización del campus se divide en cinco fases. La primera fase, además, se dividió en dos: la 1A (ya ejecutada, la primera) y la 1B (que ahora se ha troceado también en dos, y se va a ejecutar una parte).

Imagen de archivo de estudiantes en el campus universitario de Rabanales. / A. J. GONZÁLEZ

Esta fase supondrá la ejecución de las bolsas de aparcamiento que están ubicadas al suroeste del campus y su conexión con los viales ya arreglados de la fase 1A. Para hacerse una idea, se intervendrá en unas bolsas de suelo situadas por detrás de la residencia Lucano, un terreno que da a las vías del tren.

En cuanto a ese aparcamiento, tendrá unas 325 plazas (se prevén un total de 1.500 para todo el campus cuando acabe la reurbanización) y habrá, al menos, 17 reservadas con estaciones de recarga. Además, la adjudicataria deberá incluir la preinstalación para cuatro tomas para recargar patinetes eléctricos y motos eléctricas.