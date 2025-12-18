La UCO alerta del desajuste de sus cuentas de más de 3,2 millones por la infrafinanciación de la Junta

El Claustro de la Universidad de Córdoba se ha reunido este jueves para celebrar una sesión ordinaria en la que el rector, Manuel Torralbo, presentó el Informe Anual de Gestión correspondiente al curso 2024/2025. El documento recoge la actividad desarrollada por la institución en docencia, investigación, transferencia, internacionalización, personal, infraestructuras, digitalización, cultura y compromiso social.

En el apartado de financiación, el rector informó de la difícil posición de la UCO ante el reparto del presupuesto universitario de la Junta de Andalucía para 2025, "al considerar que no cumple el modelo de financiación vigente, aprobado por la propia administración autonómica, al no aplicarse correctamente la cláusula de salvaguarda ni cubrirse los costes reales derivados de los acuerdos retributivos".

En el caso concreto de la Universidad de Córdoba, el rector ha detallado que el cálculo de la financiación parte de una base que no se corresponde con la financiación efectiva recibida en 2024, cifrada en 140,3 millones de euros, lo que desvirtúa el sentido de la cláusula de salvaguarda. Además, ha indicado que las cantidades reconocidas para afrontar los incrementos retributivos y otros compromisos obligatorios son inferiores a los costes reales, generando un desajuste superior a los 3,2 millones de euros para la UCO. Esta situación consolida un déficit estructural entre el gasto efectivo soportado por la Universidad y la financiación que se le reconoce. Asimismo, trasladó la preocupación "por el tratamiento de los incrementos retributivos como proyectos estratégicos no consolidables, una fórmula que introduce incertidumbre sobre la financiación futura" y también por los cambios introducidos en el Proyecto de Ley Universitaria para Andalucía.

Sesión ordinaria de Claustro de la Universidad de Córdoba. / Victor Castro

Matrícula estable y récord en producción científica

Por otro lado, el rector informó de que durante el curso, la UCO mantuvo una matrícula estable con 19.307 estudiantes, registró una elevada demanda de nuevo ingreso y avanzó en la renovación de su oferta académica con nuevos grados, másteres internacionales y cambios normativos en doctorado.

En investigación, la Universidad "mantuvo niveles récord de actividad y en captación de fondos europeos y nacionales". Durante el curso 2024-25, la UCO logró "nuevos proyecto del programa Horizonte Europa y captó 4,8 millones en financiación internacional, un 6,9% más que el curso anterior, y 5 millones en proyectos nacionales". De esta forma, consolidó su producción científica y mejoró su posicionamiento en los ránkings internacionales. Con cerca del 70 % de las publicaciones en el primer cuartil y más del 37 % en el primer decil, confirma su posición referente en Andalucía.

El informe también destaca el refuerzo de las plantillas, la estabilización del personal docente e investigador, la aprobación de la nueva Relación de Puestos de Trabajo del PTGAS y avances en empleabilidad, prácticas, becas, inclusión, igualdad y cooperación.

5,5 millones en obras de infraestructuras

En materia de infraestructuras, se ejecutaron y licitaron obras por un importe total de más de 5,5 millones de euros y se impulsaron actuaciones en sostenibilidad y transformación digital. En concreto, se impulsaron actuaciones como la reurbanización del Campus de Rabanales, la mejora de edificios docentes y científicos y la puesta en marcha de la convocatoria EquipaUco, dotada con 400.000 euros para equipamiento científico-docente. Según Torralbo, la UCO avanzó además en eficiencia energética, autoconsumo y sostenibilidad, así como en la modernización de sus infraestructuras digitales, plataformas académicas y sistemas de gestión, reforzando la transformación digital de la institución.

El Claustro conoció además la Memoria de la Defensoría Universitaria, aprobó la concesión de los títulos de doctor y doctora honoris causa a Daniel Innerarity y Ana María Serrano, y dio luz verde a la modificación del Reglamento Electoral, que establece el voto electrónico como sistema preferente en los procesos electorales de la Universidad.