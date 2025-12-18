La actualidad del jueves 18 de diciembre
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La rehabilitación de la antigua sede de UGT, el homenaje a las policías locales asesinadas en 1996 y la expulsión de un captador yihadista con actividad en Córdoba centran la agenda informativa
La actualidad cordobesa se mueve hoy entre la recuperación de espacios olvidados, la memoria de una ciudad que no olvida y la acción de la justicia frente a las amenazas a la seguridad. El anuncio de la Junta de Andalucía para reactivar la antigua sede de UGT en la calle Marbella, convertida tras años de abandono en un foco de problemas, abre una vía para el Distrito Sur con la futura creación de una gran oficina de empleo. Por otra parte, este jueves Córdoba ha vuelto a detenerse para rendir homenaje a las dos policías locales asesinadas en 1996, en un acto cargado de emoción y compromiso con el presente y el futuro. Y en el ámbito judicial, la Audiencia Nacional ha confirmado la expulsión de un ciudadano egipcio vinculado, según la investigación policial, a redes de captación y adoctrinamiento yihadista con actividad en Córdoba y Madrid.
- El antiguo edificio de la UGT de Córdoba en la calle Marbella volverá a la vida 15 años después de su abandono
- "Hemos aprendido y mejorado": Córdoba guarda silencio en homenaje a las policías locales asesinadas en 1996
- Confirmada la expulsión de un ciudadano egipcio por captar a terroristas yihadistas en Córdoba
Además, destacamos estas otras noticias
Córdoba ciudad
- La UCO ya tiene empresa para ejecutar la siguiente gran obra del campus de Rabanales
- Fiestas de Nochevieja en Córdoba: más de una docena de hoteles, bares y discotecas ofrecerán cotillones
- El Consejo del Movimiento Ciudadano pide una norma específica en el futuro PGOM para las parcelaciones
- La UCO alerta del desajuste de sus cuentas de más de 3,2 millones por la infrafinanciación de la Junta
- El hospital Reina Sofía registra unos 50 casos nuevos de esclerosis múltiple y atiende a más de 1.000 pacientes
- En busca y captura un acusado de violar a su pareja en Córdoba al que piden 13 años de cárcel
Provincia
- El borrador de presupuestos de la Diputación prevé aumentar un 33% las inversiones
- La Diputación de Córdoba acoge este jueves una maratón de donación de sangre para seguir "salvando vidas" en Navidad
- La Junta licita el proyecto de las obras de la A-306 en Córdoba por más de 400.000 euros
Sucesos y tribunales
Cultura
Deportes
- La San Silvestre Cordobesa alcanza los 1.300 dorsales y cambia su recorrido
- Hace 24 años Samuel Eto’o marcó contra el Córdoba CF, ahora su hijo podría jugar el domingo en Mendizorroza
Campo
- El alcalde de Córdoba a los trabajadores de Hitachi: 'No vamos a priorizar una inversión empresarial por delante de derechos laborales o despidos
- Siete detenidos y una importante cantidad de hachís incautada en la macrooperación de la Guardia Civil en Córdoba
- Del cheque bebé al cierre de El Arcángel: así progresa la hoja de ruta anunciada por Bellido en el debate de la ciudad 2024
- La Junta expedienta a un centenar de edificaciones y parcelas irregulares en 2025 en Córdoba
- El alcalde de Córdoba anuncia el entoldado de las dos principales calles del recinto ferial de El Arenal para evitar el calor
- Un estanco de Córdoba reparte casi 700.000 euros a las puertas de El Gordo: «Es un chute económico y emocional»
- Treinta años del cambio comercial más relevante en Córdoba, la apertura de El Corte Inglés de Ronda de los Tejares
- Recorrido y horario de la Cabalgata de Reyes Magos de Córdoba 2026