Secciones

La actualidad del jueves 18 de diciembre

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La rehabilitación de la antigua sede de UGT, el homenaje a las policías locales asesinadas en 1996 y la expulsión de un captador yihadista con actividad en Córdoba centran la agenda informativa

El alcalde José María Bellido deposita flores en el homenaje a las agentes asesinadas.

El alcalde José María Bellido deposita flores en el homenaje a las agentes asesinadas. / A.J. González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La actualidad cordobesa se mueve hoy entre la recuperación de espacios olvidados, la memoria de una ciudad que no olvida y la acción de la justicia frente a las amenazas a la seguridad. El anuncio de la Junta de Andalucía para reactivar la antigua sede de UGT en la calle Marbella, convertida tras años de abandono en un foco de problemas, abre una vía para el Distrito Sur con la futura creación de una gran oficina de empleo. Por otra parte, este jueves Córdoba ha vuelto a detenerse para rendir homenaje a las dos policías locales asesinadas en 1996, en un acto cargado de emoción y compromiso con el presente y el futuro. Y en el ámbito judicial, la Audiencia Nacional ha confirmado la expulsión de un ciudadano egipcio vinculado, según la investigación policial, a redes de captación y adoctrinamiento yihadista con actividad en Córdoba y Madrid.

Además, destacamos estas otras noticias

Córdoba ciudad

Provincia

Sucesos y tribunales

Cultura

Deportes

Campo

El Centro de Arte Rafael Botí abre un diálogo entre pasado y presente de la pintura de Córdoba con la exposición 'Arde el día'

«Hemos aprendido y mejorado»: Córdoba guarda silencio en homenaje a las dos policías locales asesinadas en 1996

Pérez Gellida y Gutiérrez Solís reflexionan sobre la novela negra en Cordoblack

La Zambomba de Navidad de la AECC y la Diputación llena de alegría y esperanza a pacientes oncológicos

Un bálsamo contra la soledad en Córdoba: "No me gusta molestar a mis hijos"

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Fiestas de Nochevieja en Córdoba: más de una docena de hoteles, bares y discotecas ofrecerán cotillones

La UCO achaca a la insuficiente financiación de la Junta un desajuste en sus cuentas de 3,2 millones

