La actualidad cordobesa se mueve hoy entre la recuperación de espacios olvidados, la memoria de una ciudad que no olvida y la acción de la justicia frente a las amenazas a la seguridad. El anuncio de la Junta de Andalucía para reactivar la antigua sede de UGT en la calle Marbella, convertida tras años de abandono en un foco de problemas, abre una vía para el Distrito Sur con la futura creación de una gran oficina de empleo. Por otra parte, este jueves Córdoba ha vuelto a detenerse para rendir homenaje a las dos policías locales asesinadas en 1996, en un acto cargado de emoción y compromiso con el presente y el futuro. Y en el ámbito judicial, la Audiencia Nacional ha confirmado la expulsión de un ciudadano egipcio vinculado, según la investigación policial, a redes de captación y adoctrinamiento yihadista con actividad en Córdoba y Madrid.

