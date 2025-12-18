La actualidad del jueves 18 de diciembre
El alivio en los precios de la cesta de Navidad, la entrevista al nuevo coordinador de IU en Córdoba y el partido decisivo del Córdoba CF ante el Mirandés marcan la agenda informativa
La actualidad cordobesa llega, en el ecuadro de la semana previa a las fiestas, con un respiro en los precios de la cesta navideña, que se moderan tras las fuertes subidas de noviembre, aunque la compra seguirá siendo algo más cara que el año pasado. En paralelo, la política local vive un relevo significativo con la elección del nuevo coordinador de IU en Córdoba, que apuesta por reforzar la identidad propia del partido más allá de las confluencias. Y en el plano deportivo, el Córdoba CF se juega mucho este domingo en Mendizorroza ante un Mirandés necesitado, en un duelo clave para cerrar el año y encarar el tramo final de la primera vuelta con mejores sensaciones y resultados.
- Los precios de la cesta de la compra dan un respiro antes de Nochebuena
- Javier Quijada, coordinador local de IU Córdoba ciudad: «Queremos que a IU se le vea claramente más allá de confluencias»
- El Córdoba CF y la teórica evolución: tres oportunidades para mejorar la primera vuelta de la 2024-25
Córdoba ciudad
- Comienza la instalación del nuevo sistema antiincendios de la Mezquita-Catedral, un "hito fundamental" para la seguridad del monumento
- Novaindef expande su presencia en Córdoba con una academia de formación en industria para la defensa
- Poniente Sur encabeza el aumento en la creación de empresas en Córdoba: estos son los datos por zonas
- Los asuntos judiciales pendientes baten récord en Córdoba, que ingresa un 16% más de casos penales
- Estos son los ganadores del Concurso Kutxabank de Belenes 2025
- La Junta moderniza las infraestructuras educativas de Córdoba con el plan 'Mejora tu centro', dotado con 4,3 millones
Navidad en Córdoba
- La cabalgata de Reyes Magos de Ciudad Jardín: horario, recorrido y Cristian Carracedo como Rey Melchor
Provincia
- "Bueno, bonito y barato": un nuevo modelo para la vivienda pública en la provincia de Córdoba
- Los empresarios de Córdoba exigen la línea de evacuación para Los Pedroches y el Guadiato y nuevos puntos en la zona sur
Sucesos y tribunales
- Cinco detenidos en dos nuevas operaciones antidroga de la Guardia Civil en Villanueva de Córdoba y La Carlota
- Condenado a más 17 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja embarazada en Fuente Palmera
Cultura
- José Sacristán, Manu Sánchez, David Palomar... Esta es la nueva programación de los Teatros de Córdoba
Deportes
- El alcalde de Córdoba a los trabajadores de Hitachi: 'No vamos a priorizar una inversión empresarial por delante de derechos laborales o despidos
- Siete detenidos y una importante cantidad de hachís incautada en la macrooperación de la Guardia Civil en Córdoba
- Del cheque bebé al cierre de El Arcángel: así progresa la hoja de ruta anunciada por Bellido en el debate de la ciudad 2024
- La Junta expedienta a un centenar de edificaciones y parcelas irregulares en 2025 en Córdoba
- El alcalde de Córdoba anuncia el entoldado de las dos principales calles del recinto ferial de El Arenal para evitar el calor
- Un estanco de Córdoba reparte casi 700.000 euros a las puertas de El Gordo: «Es un chute económico y emocional»
- Treinta años del cambio comercial más relevante en Córdoba, la apertura de El Corte Inglés de Ronda de los Tejares
- Recorrido y horario de la Cabalgata de Reyes Magos de Córdoba 2026