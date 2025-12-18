Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del jueves 18 de diciembre

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El alivio en los precios de la cesta de Navidad, la entrevista al nuevo coordinador de IU en Córdoba y el partido decisivo del Córdoba CF ante el Mirandés marcan la agenda informativa

Pescado en un supermercado de Córdoba.

Pescado en un supermercado de Córdoba. / Córdoba

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La actualidad cordobesa llega, en el ecuadro de la semana previa a las fiestas, con un respiro en los precios de la cesta navideña, que se moderan tras las fuertes subidas de noviembre, aunque la compra seguirá siendo algo más cara que el año pasado. En paralelo, la política local vive un relevo significativo con la elección del nuevo coordinador de IU en Córdoba, que apuesta por reforzar la identidad propia del partido más allá de las confluencias. Y en el plano deportivo, el Córdoba CF se juega mucho este domingo en Mendizorroza ante un Mirandés necesitado, en un duelo clave para cerrar el año y encarar el tramo final de la primera vuelta con mejores sensaciones y resultados.

