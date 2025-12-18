Salud sexual en Córdoba: 350 jóvenes aprenden a prevenir enfermedades venéreas ante el aumento de la incidencia

El último informe de vigilancia epidemiológica en enfermedades de transmisión sexual publicado por el Ministerio de Sanidad en octubre de 2025, las infecciones de transmisión sexual (ITS) o enfermedades venéreas están aumentando de forma significativa en España, con una afectación preocupante en adolescentes menores de 19 años. La clamidia es la infección más frecuente en este grupo de edad: en 2024, casi un 10% de los casos se diagnosticaron en jóvenes de 15 a 19 años, con tasas especialmente elevadas en chicas.

La gonorrea también muestra un aumento sostenido, con un crecimiento anual superior al 24%, y una presencia relevante en población adolescente. La sífilis, aunque menos frecuente, mantiene igualmente una tendencia ascendente, con incrementos anuales superiores al 14%. Especialmente importante es que en 2024 se diagnosticaron 3340 nuevos casos de VIH, de los cuales, 73 fueron en menores de 19 años.

Taller sobre educación sexual en el IES Góngora. / CÓRDOBA

El Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic) y el Ayuntamiento de Córdoba, a través de la Delegación de Igualdad, han organizado dos sesiones formativas dirigidas a alumnado de 4º de ESO y 1º de Bachillerato de Córdoba, según informa en un comunicado, con el objetivo de ofrecer información rigurosa y basada en la evidencia sobre salud sexual, desde una perspectiva de género, respeto e igualdad. Estas actividades se enmarcan en el proyecto Evidencia científica sobre la salud sexual y afectiva: desmontando mitos, desarrollado en virtud del convenio de colaboración suscrito entre ambas entidades para fomentar una educación sexual integral.

A este escenario, se suma un aumento de la violencia sexual entre jóvenes, un fenómeno que incrementa la vulnerabilidad frente a las ITS y refuerza la necesidad de educación afectivo-sexual basada en la evidencia, orientada tanto a la prevención de infecciones como a la promoción de relaciones seguras, consensuadas y libres de violencia.

Dos conferencias

Se trata de dos sesiones tituladas Prevención de riesgos en salud sexual, para desmontar mitos y prevenir riesgos de transmisión sexual. La primera charla tuvo lugar en el salón de actos del IES Góngora, donde participaron más de 150 alumnos y alumnas de 1º Bachillerato. Y la segunda sesión, se ha celebrado en el salón de actos del IMIBIC, a la que han asistido más de 80 estudiantes de 1º de Bachillerato de tres centros educativos: IES Zoco, IES Fuensanta e IES Tablero.

Las sesiones han sido impartidas por la doctora Diana Corona, investigadora del grupo Virología Clínica y Zoonosis del Imibic y especialista en Enfermedades Infecciosas del hospital Universitario Reina Sofía. En las mismas, la doctora Corona ha abordado la prevención de riesgos en salud sexual desde una perspectiva positiva y ha ofrecido información sobre las principales infecciones de transmisión sexual, así como sobre la importancia del consentimiento, las relaciones igualitarias y el acceso a información fiable, poniendo especial atención a las nuevas formas de relación en redes sociales y entornos digitales, los riesgos asociados a la desinformación, la exposición a contenidos sexuales no adecuados y la necesidad de promover relaciones seguras, consensuadas y respetuosas.

A través de un enfoque participativo y cercano, el proyecto ha tenido como objetivo desmontar mitos y falsas creencias sobre la sexualidad, ofreciendo a los y las jóvenes información rigurosa y basada en la evidencia científica, adaptada a su realidad y a los contextos en los que se relacionan.

Con estas actividades, el Imibic pretende reforzar su compromiso con la divulgación científica y la prevención en salud, trasladando al aula conocimiento actualizado generado desde la investigación biomédica y contribuyendo, junto al Ayuntamiento de Córdoba, a la mejora del bienestar y la autonomía de la población juvenil.