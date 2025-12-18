«Queremos que a IU se le vea claramente más allá de confluencias»

-¿Desde cuándo milita en IU?

-Me afilié a IU cuando las inundaciones de 2010. Yo trabajaba en la dirección del zoo tras venirme de Sevilla, donde era funcionario de la Junta. Cuando ocurrieron las inundaciones, como teníamos un todoterreno, nos pidieron que fuéramos a ayudar. Estuve allí todo el día y el alcalde, Andrés Ocaña, llegó por la noche y me preguntó que quién era. Al día siguiente, empezó a darme más responsabilidad. Vi el esfuerzo que hizo IU en aquellos momentos, mientras que otros partidos solo fueron a sacar rédito electoral. Eso me llegó a preguntar que dónde había que ir para afiliarse al Partido Comunista. Y desde ahí.

-En estos años ha mantenido, sobre todo, un perfil de gestor, en Sadeco o en el IPBS, ¿cómo aplicará lo aprendido a lo orgánico?

-Lo primero es que yo no he utilizado nada de la política para crecer en lo profesional porque yo en Sevilla ya era jefe de servicio de la Junta. Cuando te metes a gestionar, tanto en lo público como en lo privado, lo que haces es gestionar un proyecto con un equipo de personas. Por ejemplo, cuando estuve en Sadeco, fui capaz de transmitir ilusión y una mejora significativa a un equipo de mil personas. En el IPBS igual, se trata de gestionar un grupo humano, marcar bien los activos, hacer seguimiento y trabajar para la gente. En la política pasa igual y de ahí ha venido mi salto. También llevo dos años en la federación de vecinos Al-Zahara y he visto que la gente participa, trabaja y hace cosas gratis. A mí me apetece hacer cosas para mejorar la vida de las personas y ese es mi objetivo y el de mi partido. Para eso me he metido aquí, porque además creo que tengo capacidad de organización.

-IU ha reconocido su propio «debilitamiento organizativo», ¿cómo afronta ese trabajo que tiene por delante?

-Lo principal es que no me he presentado solo, sino con un equipo de trabajo. Y sí, hemos asumido que existe un debilitamiento en la organización, no porque los que había antes que nosotros no hayan hecho su trabajo, sino por dos cuestiones. Una, que IU se ha presentado bajo varias marcas de confluencia y, al final, nos difuminamos. Y eso hace que la militancia, que no hay militancia más dura que la de IU, pierda el ánimo. Y dos, las personas que había y estaban en la organización y en las instituciones y es muy difícil compatibilizarlo. La coordinación de IU, que la voy a llevar junto a Paqui Delgado y un equipo de trabajo integrado, entre otros, por Irene Ruiz o José Carlos Ruiz, vamos a dar un paso en ese sentido. Vamos a darle un impulso a la organización como IU, queremos que se nos vea claramente, que independientemente de lo que pase luego con las posibles confluencias o con las elecciones, queremos hacer ver que IU está aquí para escuchar a la gente. Queremos escuchar a las vecinas, a las asociaciones, a los movimiento, reunirnos con todo el mundo, darles espacio en nuestra sede.

Javier Quijada, nuevo coordinador local de IU en Córdoba ciudad. / A. J. GONZÁLEZ

-¿Hay relevo generacional en el partido?, ¿llega gente joven?

-Estoy muy contento en ese sentido. Esta situación política a nivel nacional que tenemos, este auge de la ultraderecha lanzando mensajes y mentiras todos los días, está llegando, por desgracia, a los institutos y a los más jóvenes. Pero también muchos jóvenes están reaccionando y viniendo en busca de nuestra afiliación. La juventud comunista es nuestro tesoro y está creciendo de una manera impresionante. Como curiosidad, Pedro García y yo somos muy amigos y su hijo y el mío están juntos en el instituto. Pues, sin decirnos nada, han ido los dos y se han afiliado. Ahora estamos contando con un grupito muy nutrido de juventud comunista. Y también es prioridad recuperar a muchos militantes que con estos procesos de la izquierda se nos han ido desilusionando y se nos han ido dando de baja. Tenemos muchos que están tan cercanos que solo hay que volver a abrazarlos.

-La cita electoral más inminente que tenemos en Andalucía son las autonómicas del año que viene, ¿qué espera de esos comicios?

-Pues voy a escribirle una carta a Juanma Moreno diciéndole que he estado 17 días esperando una cita en Atención Primaria y todo lo que hay que pasar actualmente en la sanidad pública. La atención de los profesionales hay sido espectacular, eso sí. Pero espero que los andaluces y andaluzas sepan que nuestra sanidad es una de las cosas más importantes que tenemos y no se le está tratando bien. Desde luego me gustaría que se le diera un toque de atención al Gobierno autonómico.

-¿Trabajan ya para elegir al candidato o candidata de las municipales de 2027?

-No toca. El único órgano de dirección que existe ahora mismo en IU soy yo. A partir de que tengamos el equipo de dirección, tendremos que trabajar las propuestas y estructuras de organización e incrementar la militancia e incrementar la ilusión de esa militancia y de la gente. Cuando ya falte un añito para las elecciones, que es lo que pasa siempre, pues ya empezaremos a hablar.