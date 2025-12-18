El PSOE insta a Bellido a pedir la declaración BIC de los restos arqueológicos de la ronda Norte

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Joaquín Dobladez ha anunciado hoy que pedirá que al gobierno local de Bellido que solicite a la Junta de Andalucía el mayor grado de protección para los restos arqueológicos de la Arruzafilla aparecidos con motivo de las obras en la ronda Norte, todo ello una vez que la Fiscalía ha abierto investigación por la denuncia presentada por el Grupo Municipal del PSOE.

Dobladez ha afirmado que “este yacimiento nos ayudará a leer el modelo de convivencia de la Córdoba Omeya en la que se permitía la construcción de edificaciones cristianas sobre construcciones anteriores utilizando materiales de las preexistentes. Es un elemento vital en la explicación del paradigma de las tres culturas, ligado a nuestra ciudad”.

El edil ha expuesto que los informes arqueológicos revelan que el yacimiento de la ronda Norte resulta de importancia capital para el conocimiento de la historia de la cultura Mozárabe, en general, y de la ciudad de Córdoba y de su Iglesia, en particular. Según esos informes, "se trata de la única basílica cristiana y monasterio dúplice conservado en la Córdoba de época omeya, con un enorme potencial aún para la investigación arqueológica y un estado de preservación excepcional”.

Restos de la ronda Norte, cubiertos. / A. J. GONZÁLEZ

¿Delito contra el patrimonio histórico?

Asimismo, ha recordado que tras la denuncia interpuesta por su grupo el pasado 14 de noviembre, la Fiscalía ha abierto investigación y en su escrito del 24 de noviembre advierte de que "los hechos denunciados, de acreditarse, podrían ser constitutivos de un delito contra el patrimonio histórico del artículo 323 si son intencionados al menos a título de dolo eventual y artículo 324 del Código Penal, en el supuesto de daños imprudentes", además de acodar oficiar al Seprona para que "con auxilio de la Dirección Arqueológica del yacimiento realice inspección ocular, relacione los desperfectos del yacimiento, su causación, a quién correspondía adoptar las medidas de protección, si se tomaron medidas, las indicadas u otras, y cuantas circunstancias considere de interés”.

La fiscal delegada ha pedido informe de la Delegación Territorial en Córdoba de Cultura y Deporte sobre las medidas adoptadas en cumplimiento de la resolución del día 3 de octubre de 2025 y lo indicado en la Memoria Preliminar de Resultados del día 28 de julio de 2025, en cuanto se refiere a la protección del yacimiento por lluvias. También ha reclamado un informe de la Oficina Arqueológica de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) sobre "las medidas preventivas que se debían adoptar, pues en la Memoria Preliminar de Resultados del día 28 de julio menciona que ostenta competencias en esta materia la GMU".

Sin pasar por la comisión de Patrimonio

Dobladez ha afirmado que “la Junta incumplió su propio informe del 3 de octubre, del que por cierto se evitó su paso por la Comisión Provincial de Patrimonio, y dejó sin protección efectiva uno de los yacimientos más importantes de la Córdoba mozárabe”, hechos sobre los que queda por determinar si son constitutivos de delito.

El socialista ha recordado que el promotor de las obras es la propia Junta de Andalucía a través de la Consejería de Fomento, "que incumple el informe emitido por la Consejería de Cultura, teniendo que improvisar 26 días después, cuando cayeron más de 38 litros por metro cuadrado, un cubrimiento provisional insuficiente para garantizar la conservación del yacimiento. En cualquier caso, ya el pasado 28 de julio, en la Memoria Preliminar de la Actividad Arqueológica Preventiva, se subrayaba la necesidad urgente de proteger los restos excavados ante la llegada de las lluvias de otoño.

Por último, Dobladez ha concluido anunciando que si el PP se niega a realizar la solicitud de declaración BIC del yacimiento de la Arruzafilla, el Grupo Municipal Socialista estudiaría formalizar la solicitud ante la administración autonómica.