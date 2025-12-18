Los proyectos del Colegio Británico y las Esclavas de Córdoba, entre los ganadores del concurso Ideas Loyola

La Universidad Loyola, a través de su área de emprendimiento, Loyola Initiatives, y en colaboración con la ONG Entreculturas, ha celebrado la 5ª edición del concurso Ideas Loyola, una iniciativa dirigida a estudiantes de ESO y Bachillerato que promueve el aprendizaje práctico mediante el desarrollo de soluciones a retos sociales y medioambientales alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y han resultado ganadores proyectos que plantean soluciones contra el plástico, el desperdicio alimentario y los incendios forestales, entre los que figuran los trabajos del Colegio Británico y Esclavas de Córdoba.

Según ha informado la Universidad Loyola Andalucía en una nota, en esta edición han participado 157 estudiantes de once centros educativos, que han presentado 73 proyectos, de los cuales 35 han llegado a semifinales. Como principal novedad, el concurso ha contado por primera vez con la participación de centros educativos de la provincia de Málaga, ampliando así su alcance y consolidando su crecimiento. En Córdoba, el concurso se ha desarrollado con el apoyo del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec).

Formación en emprendimiento social

Antes de la fase competitiva, los estudiantes participantes en Ideas Loyola reciben un itinerario formativo previo diseñado por la Universidad Loyola, cuyo objetivo es introducirles en el emprendimiento social y acompañarles en el desarrollo de sus ideas.

Este proceso formativo incluye el acceso a recursos educativos específicos, como vídeos, materiales didácticos, plantillas y contenidos sobre emprendimiento social, así como sesiones formativas y talleres que se van habilitando de forma progresiva. A través de este proceso, los estudiantes trabajan aspectos clave como la identificación de problemas sociales y medioambientales, el diseño de soluciones innovadoras, el enfoque en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la comunicación de sus proyectos.

Este acompañamiento permite que los participantes lleguen al concurso con propuestas más maduras, fomentando el aprendizaje práctico, el trabajo en equipo y el desarrollo de competencias emprendedoras desde etapas educativas tempranas.

Proyectos ganadores

El primer premio ha sido otorgado al proyecto 'Underoot', del centro Novaschool Añoreta (Málaga), una alternativa al plástico de un solo uso elaborada a partir de residuos agrícolas locales, que apuesta por la economía circular y la reducción del impacto ambiental.

El premio al mayor impacto social ha recaído en 'Glacies', del Colegio Británico de Córdoba, por un sistema diseñado para combatir el desperdicio alimentario y ofrecer soluciones ante la falta de sistemas de refrigeración en contextos vulnerables.

El premio a la innovación ha sido para 'Pyrostick', del centro Esclavas de Córdoba, un proyecto tecnológico orientado a la prevención de incendios forestales.

Varolación del jurado

El jurado en Córdoba ha estado compuesto por el director del Servicio de Carreras Profesionales de la Universidad Loyola, Esteban Almirón; la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Pilar Castro; el general manager Power Transformers de Hitachi, y el director del Servicio de Futuros Estudiantes, Shein Martín.

Los miembros del jurado han destacado la alta calidad de los proyectos presentados y la dificultad para elegir a los ganadores, subrayando el compromiso, la creatividad y la sensibilidad social de los y las estudiantes participantes

Con esta quinta edición, Ideas Loyola consolida su compromiso con la educación emprendedora y el fomento del talento joven, acercando a los estudiantes a los retos sociales y medioambientales actuales desde una perspectiva práctica y transformadora. El concurso refuerza la colaboración entre centros educativos, universidad y entidades públicas y privadas, impulsando una educación orientada al impacto social, la innovación y la sostenibilidad.