Los precios de la cesta de la compra dan un respiro antes de Nochebuena

Los precios conceden un respiro inesperado a las puertas de la Nochebuena, aunque la cena seguirá siendo algo más cara que el año pasado. Tras el fuerte encarecimiento del marisco en noviembre, en las últimas semanas se ha producido una moderación de precios, a la que se suma una ligera bajada en los productos porcinos, lo que ha suavizado el gasto final de la cesta navideña en Córdoba.

Algunos productos habituales de estas fechas han reducido su coste. Es el caso del gambón grande, el salmón y la dorada, con una bajada especialmente significativa en el salmón, que tras dispararse en noviembre ha corregido ahora su precio. En el extremo contrario, el bonito del norte en escabeche mantiene su escalada hasta rozar los 40 euros, mientras que los mejillones se sitúan en torno a los cinco euros. Pese a estos ajustes, la mayoría de artículos siguen siendo más caros que hace un año. Ocurre también con productos típicos de la Navidad como el turrón, el anís, el ponche, el carbón dulce o los mantecados, que han encarecido su precio tanto en términos interanuales como, en muchos casos, respecto al mes anterior.

La cesta de Navidad para estas fiestas. / CÓRDOBA

(Pinche aquí para ver el gráfico ampliado).

Las carnes se moderan

En el apartado de carnes, el comportamiento ha sido más favorable al consumidor. Se aprecia una ligera bajada de precios en el cochinillo, el solomillo de ternera y la paletilla de cordero lechal, una tendencia que los carniceros atribuyen al buen comportamiento del porcino y a factores como la gripe porcina, que ha contenido los precios de productos muy demandados en estas fechas.

El director general de la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería (CAEA), Antonio González, señala que esta Navidad los precios han subido «en la línea del resto del año», con incrementos de entre el 3% y el 4%, lejos de los picos registrados durante la crisis inflacionaria de 2022 y 2023, cuando la alimentación llegó a encarecerse más de un 30%. «La compra será algo más cara que el año pasado, pero sin las subidas desorbitadas de otros ejercicios», apunta. González recuerda además que el sector ha recortado márgenes en los últimos años y confía en cerrar la campaña con un aumento de ventas de entre el 3% y el 4%, impulsado también por el crecimiento de la población y el mayor consumo en el hogar.

Clientes en una carnicería de Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

En la calle, los comerciantes coinciden en este diagnóstico. Rafael, pescadero en el barrio de Santa Rosa, reconoce que «los precios han bajado un poco en estas últimas semanas», aunque advierte de que «en los días previos a Nochebuena volverán a subir». Entre los clientes, la cautela es generalizada. «Cada vez hago la compra antes; la pensión da para lo que da», comenta una vecina mientras revisa el mostrador.

Comparativa

Según la cesta elaborada por Diario CÓRDOBA, el coste total de la compra navideña se sitúa este diciembre en 186,67 euros, frente a los 184,01 euros del año pasado, un incremento de apenas el 1,4%. Respecto al mes anterior, el descenso es más notable: desde los 195,96 euros, lo que supone una bajada del 4,7%, amortiguada principalmente por la reducción de los precios de la carne.