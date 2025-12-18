Pérez Gellida y Gutiérrez Solís reflexionan sobre la novela negra en Cordoblack

Cordoblack abre una nueva edición con una charla entre Salvador Gutiérrez, director literario del festival, y César Pérez Gellida, uno de los autores más destacados de la novela negra española actual. La conversación se ha convertido en uno de los momentos más esperados del inicio del festival, acercando al público la evolución del género y el trasfondo de su última obra.

La presencia de Pérez Gellida responde a una demanda histórica. Como ha explicado Gutiérrez, desde la primera edición se realiza una encuesta entre los asistentes para conocer qué autor les gustaría ver en Córdoba y el nombre de César Pérez Gellida es el más aclamado con claridad. "Ese respaldo fue determinante para que, finalmente, en esta tercera edición, el autor inaugurara el festival", ha señalado.

El público llena la sala con uno de los autores más esperados del Cordoblack / AJ González / COR

Durante el encuentro, Gutiérrez ha destacado la relevancia del Premio Nadal 2024, otorgado a la novela de César Pérez Gellida Bajo tierra seca, como un reconocimiento clave para este género que durante años "había ocupado un espacio quizás más marginal en el panorama literario español". La obra de Gellida, según asegura, "ha elevado la novela negra a un nivel literario que merece ser celebrado y seguido de cerca por todos los aficionados del género".

La novela

El diálogo se ha centrado también en Nada bueno germina, la nueva novela del autor y continuación directa de Bajo tierra seca. Lo curioso y emocionante es que la obra comienza en Córdoba, en la antigua estación, y recorre distintos rincones de la ciudad muy cerca del lugar donde se celebró la charla. Una coincidencia que ha hecho sentir a los asistentes que la ciudad misma formaba parte de la historia, cerrando un círculo perfecto entre la ficción y la realidad.

La evolución de la novela negra en España

Además de la obra concreta, la conversación ha abordado también la transformación de la novela negra en España: de género minoritario a favorito de lectores y lectoras, capaz de enganchar por el suspense y al mismo tiempo ofrecer una radiografía social de temas que afectan a todos, desde la violencia de género o la corrupción hasta problemas contemporáneos como el bullying o las fake news. Todo ello, sin perder nunca la intriga que caracteriza al género.

La inauguración ha tenido lugar en la Biblioteca Grupo Cántico, uno de los múltiples espacios que forman parte de la programación de Cordoblack, que durante estos días se extiende por distintas bibliotecas, institutos, cafeterías y puntos emblemáticos de la ciudad, haciendo de Córdoba un escenario vivo de la novela negra.