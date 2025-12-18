Una mujer resulta herida tras ser atropellada mientras iba en patinete en el Vial

Una mujer que circulaba en patinete eléctrico ha sido trasladada en ambulancia en la mañana de este jueves tras resultar atropellada por un turismo en el Vial Norte, en Córdoba capital.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112, el suceso se ha producido en torno a las 8.50 horas, cuando un vehículo ha arrollado a una mujer de unos 40 años que se desplazaba en patinete por la avenida de La Libertad, a la altura del hotel Córdoba Center. Según relatan testigos presenciales, el atropello se ha producido en el momento en que la mujer iniciaba el cruce por un paso de peatones.

Ambulancia del 061 en el lugar del siniestro. / A. RAMÍREZ

Lesiones tras el golpe

Como consecuencia del impacto, la afectada ha sufrido lesiones en un hombro y en un tobillo, por lo que ha sido atendida en el lugar por los servicios sanitarios y posteriormente trasladada al Hospital Reina Sofía, si bien su estado no reviste gravedad.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado efectivos del 061 y de la Policía Local, que se ha encargado de regular el tráfico en esta concurrida vía de la capital mientras se atendía a la herida y se restablecía la normalidad en la circulación.