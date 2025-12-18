La Junta destina en 2026 "el mayor presupuesto de la historia" a la dependencia en Córdoba con más de 135 millones de euros

La atención a la dependencia es una política pública esencial y una prioridad social para el Gobierno de Andalucía, según ha subrayado el delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina, durante la presentación de los datos del sistema de dependencia correspondientes a 2026. Molina ha destacado que Andalucía contará en 2026 con el mayor presupuesto de su historia para dependencia, con 2.610,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 12% respecto al ejercicio anterior y más del doble que en 2018.

“Esta apuesta ha permitido consolidar un sistema más fuerte, más ágil y con mayor capacidad de respuesta, porque detrás de cada expediente hay una persona, una familia y una necesidad que no puede esperar”, ha señalado el delegado del Gobierno andaluz, que ha incidido en el desequilibrio de la financiación del sistema, recordando que la ley establece un reparto al 50% entre el Estado y las comunidades autónomas. “La realidad es muy distinta: la Junta de Andalucía asume el 71% del coste, mientras que el Gobierno de España solo aporta el 29%, muy lejos de lo que le correspondería”, ha afirmado.

En la provincia de Córdoba, los datos reflejan una mejora sostenida del sistema. A 30 de noviembre, el número de personas beneficiarias asciende a 36.799, con 58.217 prestaciones activas, cifras que suponen un récord histórico. Desde la llegada del actual Gobierno andaluz, el número de beneficiarios ha crecido un 47% y el de prestaciones un 70%.

Por su parte, la delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Dolores Sánchez, ha puesto en valor el esfuerzo realizado en la mejora de la gestión, destacando que más de 7.000 personas han salido de las listas de espera en la provincia. “Los tiempos de espera, que llegaron a situarse en 1.275 días, se han reducido hasta los 534 días actuales”, ha indicado, aunque ha reconocido que “queda aún mucho por hacer” y ha insistido en la necesidad de una financiación estatal “justa y equilibrada”.

Financiación del sistema en Córdoba para 2026

De cara a 2026, la financiación del sistema de dependencia en Córdoba alcanzará cifras históricas. En los municipios menores de 20.000 habitantes, a través de la Diputación de Córdoba, se destinarán 95,9 millones de euros, de los que 68,1 millones (71%) corresponden a la Junta de Andalucía y 27,8 millones (29%) al Estado.

En los municipios mayores de 20.000 habitantes, la financiación prevista asciende a 39,8 millones de euros, con una aportación de 28,25 millones de la Junta y 11,75 millones del Estado.

En conjunto, la aportación de la Junta de Andalucía al sistema de dependencia en la provincia de Córdoba alcanzará en 2026 los 135,4 millones de euros, lo que supone 8 millones más que en 2025.

En su intervención final, Adolfo Molina ha reiterado que “Andalucía va a realizar en 2026 el mayor esfuerzo presupuestario de su historia en dependencia para seguir atendiendo a más personas y ofrecer más prestaciones”, a pesar de que, ha insistido, “el Gobierno de España no cumple con el reparto de financiación que establece la ley”.

“La dependencia es un derecho que debe garantizarse en igualdad de condiciones en todo el territorio. No puede haber personas dependientes de primera y de segunda, y por eso el Gobierno de Juanma Moreno seguirá defendiendo una atención digna y de calidad para las familias andaluzas y cordobesas”, ha concluido.