Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 18 de diciembre de 2025
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Exposición
Inauguración de ‘Arde el día’
Inauguración de la exposición Arde el día, paisaje y pintura desde Rafael Botí hasta la actualidad. Se podrá visitar hasta el próximo día 1 de marzo.
CÓRDOBA. Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí.
Manríquez, 5.
19.00 horas.
Real Academia
Sesión pública en López de Alba
Necrológica del Ilmo. Sr. Ángel Fernández Dueñas, sesión pública en la que intervendrán: Rafael Gómez Aguilar, académico correspondiente en el extranjero, Carmen Fernández Ariza, académica correspondiente con residencia en Córdoba, Miguel Ventura Gracia, José Roldán Cañas, José Manuel Escobar Camacho y Ángel Aroca Lara.
CÓRDOBA. Edificio Pedro López de Alba.
Alfonso XIII, 13.
19.30 horas.
Evento
Mercado de Artes Gráficas y Artesanía
Mercado de Artes Gráficas y Artesanía de los estudiantes de la Escuela de Arte y Superior de Diseño Mateo Inurria para que los estudiantes tengan la oportunidad de mostrar y vender sus creaciones artísticas, fomentando la creatividad.
CÓRDOBA. Plaza de la Trinidad.
De 10.30 a 20.30 horas.
Muestra de corales
Actúa la coral Soy tu voz
Dentro de la 33 Muestra de Corales Cordobesas, actuará la Coral Soy tu voz. La Agrupación que dirige Alexander Dolgov interpretará canciones de diversos autores y procedencias. La entrada es libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Teatro Cómico Principal.
Ambrosio de Morales.
20.00 horas.
Navidad en el Taurino
‘Medio siglo de oro y pasión. Los galardones del club Calerito’
Dentro de la programación de Navidad en el Taurino, tendrá lugar la mesa redonda Medio siglo de oro y pasión. Los galardones del Club Calerito, a cargo de miembros del Club Calerito.
CÓRDOBA. Museo Taurino.
Plaza Maimónides, 3.
19.30 horas.
Música
Concierto de la Orquesta de Córdoba
Tiempo de paz, concierto a cargo de la Orquesta de Córdoba con Ángel Luis Sánchez, oboe e Isabel Rubio, directora. Se interpretarán obras de Otto Nicolai, Richard Strauss y Piotr Ilich Tchaikovsky.
CÓRDOBA. Gran Teatro.
Bulevar del Gran Capitán.
20.00 horas.
Polifemo en red
‘Tierra de fuego y otras canciones’
Concierto a cargo de la banda Mapache, que ofrecerá canciones de sus dos discos: Danza Salomé y Tierra de Fuego. Localidades: 15 euros.
CÓRDOBA. Teatro Góngora.
Jesús y María.
20.00 horas.
- El alcalde de Córdoba a los trabajadores de Hitachi: 'No vamos a priorizar una inversión empresarial por delante de derechos laborales o despidos
- Siete detenidos y una importante cantidad de hachís incautada en la macrooperación de la Guardia Civil en Córdoba
- Insultos racistas, un atropello y patadas en la cabeza en una violenta agresión en Ciudad Jardín
- Córdoba vive un puente de diciembre 'extraño' con menos éxito en la capital y lleno en el turismo rural
- Urbanismo impulsa la expropiación forzosa necesaria para conectar la calle Sagunto con la avenida de Rabanales
- La Junta expedienta a un centenar de edificaciones y parcelas irregulares en 2025 en Córdoba
- El alcalde de Córdoba anuncia el entoldado de las dos principales calles del recinto ferial de El Arenal para evitar el calor
- Un estanco de Córdoba reparte casi 700.000 euros a las puertas de El Gordo: «Es un chute económico y emocional»