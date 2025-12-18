Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 18 de diciembre de 2025

Exposición

Inauguración de ‘Arde el día’

Inauguración de la exposición Arde el día, paisaje y pintura desde Rafael Botí hasta la actualidad. Se podrá visitar hasta el próximo día 1 de marzo.

CÓRDOBA. Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí. Manríquez, 5. 19.00 horas.

Real Academia

Sesión pública en López de Alba

Necrológica del Ilmo. Sr. Ángel Fernández Dueñas, sesión pública en la que intervendrán: Rafael Gómez Aguilar, académico correspondiente en el extranjero, Carmen Fernández Ariza, académica correspondiente con residencia en Córdoba, Miguel Ventura Gracia, José Roldán Cañas, José Manuel Escobar Camacho y Ángel Aroca Lara.

CÓRDOBA. Edificio Pedro López de Alba. Alfonso XIII, 13. 19.30 horas.

Evento

Mercado de Artes Gráficas y Artesanía

Mercado de Artes Gráficas y Artesanía de los estudiantes de la Escuela de Arte y Superior de Diseño Mateo Inurria para que los estudiantes tengan la oportunidad de mostrar y vender sus creaciones artísticas, fomentando la creatividad.

CÓRDOBA. Plaza de la Trinidad. De 10.30 a 20.30 horas.

Muestra de corales

Actúa la coral Soy tu voz

Dentro de la 33 Muestra de Corales Cordobesas, actuará la Coral Soy tu voz. La Agrupación que dirige Alexander Dolgov interpretará canciones de diversos autores y procedencias. La entrada es libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Teatro Cómico Principal. Ambrosio de Morales. 20.00 horas.

Navidad en el Taurino

‘Medio siglo de oro y pasión. Los galardones del club Calerito’

Dentro de la programación de Navidad en el Taurino, tendrá lugar la mesa redonda Medio siglo de oro y pasión. Los galardones del Club Calerito, a cargo de miembros del Club Calerito.

CÓRDOBA. Museo Taurino. Plaza Maimónides, 3. 19.30 horas.

Música

Concierto de la Orquesta de Córdoba

Tiempo de paz, concierto a cargo de la Orquesta de Córdoba con Ángel Luis Sánchez, oboe e Isabel Rubio, directora. Se interpretarán obras de Otto Nicolai, Richard Strauss y Piotr Ilich Tchaikovsky.

CÓRDOBA. Gran Teatro. Bulevar del Gran Capitán. 20.00 horas.

Polifemo en red

‘Tierra de fuego y otras canciones’

Concierto a cargo de la banda Mapache, que ofrecerá canciones de sus dos discos: Danza Salomé y Tierra de Fuego. Localidades: 15 euros.