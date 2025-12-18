El hospital Reina Sofía registra unos 50 casos nuevos de esclerosis múltiple y atiende a más de 1.000 pacientes

Cada 18 de diciembre, la Asociación Cordobesa de Esclerosis Múltiple (Acodem), con motivo del Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, instala una mesa informativa en el hospital universitario Reina Sofía, al frente de la cual han estado Claudia López y Ricardo Pérez de Luque, secretario de esta entidad.

Ya por la tarde esta asociación organizó una jornada formativa y foro de pacientes en el Reina Sofía, con la participación del especialista en Neurología y coordinador de investigación de esta especialidad del hospital, Eduardo Agüera, y otros neurólogos del centro.

Consulta de dudas a los especialistas del hospital Reina Sofía

El presidente de Acodem, Antonio Galindo, destacó que este tipo de encuentros resultan de mucha utilidad para conocer las terapias existentes en estos momentos para afrontar la esclerosis mútiple, enfermedad crónica sin cura, y para preguntar directamente a los especialistas sobre las principales dudas en torno a la dolencia y los tratamientos.

Pacientes y representantes de Acodem, durante la cadena humana por el día mundial de la esclerosis múltiple el pasado mayo. / CÓRDOBA

La incidencia de esclerosis múltiple en las mujeres es el doble que en los hombres. Esta patología es la enfermedad neurológica crónica más frecuente en adultos jóvenes, afectando a la sustancia blanca (mielina) de la médula espinal y del cerebro, con síntomas a menudo intermitentes.

Servicios que presta Acodem a los pacientes

Galindo destaca que Acodem cuenta con un centro de atención para las personas con esclerosis múltiple, que incluye rehabilitación, fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional, psicología, entre otras especialidades.

Sesión de fisioterapia desarrollada en Acodem. / CÓRDOBA

El hospital Reina Sofía registra cada año una media de 50 nuevos casos de esclerosis múltiple. Además, el complejo sanitario atiende y realiza seguimiento a más de mil pacientes con esclerosis múltiple de toda la provincia, ya que la atención se concentra en el Reina Sofía. Esta enfermedad cada vez se diagnostica más, sobre todo entre los 20 y los 40 años, sin que exista un límite de edad para su aparición.