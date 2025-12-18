Día nacional de la enfermedad
El hospital Reina Sofía registra unos 50 casos nuevos de esclerosis múltiple y atiende a más de 1.000 pacientes
Acodem celebra una jornada formativa y foro de pacientes junto a especialistas en Neurología del complejo hospitalario
Cada 18 de diciembre, la Asociación Cordobesa de Esclerosis Múltiple (Acodem), con motivo del Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, instala una mesa informativa en el hospital universitario Reina Sofía, al frente de la cual han estado Claudia López y Ricardo Pérez de Luque, secretario de esta entidad.
Ya por la tarde esta asociación organizó una jornada formativa y foro de pacientes en el Reina Sofía, con la participación del especialista en Neurología y coordinador de investigación de esta especialidad del hospital, Eduardo Agüera, y otros neurólogos del centro.
Consulta de dudas a los especialistas del hospital Reina Sofía
El presidente de Acodem, Antonio Galindo, destacó que este tipo de encuentros resultan de mucha utilidad para conocer las terapias existentes en estos momentos para afrontar la esclerosis mútiple, enfermedad crónica sin cura, y para preguntar directamente a los especialistas sobre las principales dudas en torno a la dolencia y los tratamientos.
La incidencia de esclerosis múltiple en las mujeres es el doble que en los hombres. Esta patología es la enfermedad neurológica crónica más frecuente en adultos jóvenes, afectando a la sustancia blanca (mielina) de la médula espinal y del cerebro, con síntomas a menudo intermitentes.
Servicios que presta Acodem a los pacientes
Galindo destaca que Acodem cuenta con un centro de atención para las personas con esclerosis múltiple, que incluye rehabilitación, fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional, psicología, entre otras especialidades.
El hospital Reina Sofía registra cada año una media de 50 nuevos casos de esclerosis múltiple. Además, el complejo sanitario atiende y realiza seguimiento a más de mil pacientes con esclerosis múltiple de toda la provincia, ya que la atención se concentra en el Reina Sofía. Esta enfermedad cada vez se diagnostica más, sobre todo entre los 20 y los 40 años, sin que exista un límite de edad para su aparición.
- El alcalde de Córdoba a los trabajadores de Hitachi: 'No vamos a priorizar una inversión empresarial por delante de derechos laborales o despidos
- Siete detenidos y una importante cantidad de hachís incautada en la macrooperación de la Guardia Civil en Córdoba
- Del cheque bebé al cierre de El Arcángel: así progresa la hoja de ruta anunciada por Bellido en el debate de la ciudad 2024
- La Junta expedienta a un centenar de edificaciones y parcelas irregulares en 2025 en Córdoba
- El alcalde de Córdoba anuncia el entoldado de las dos principales calles del recinto ferial de El Arenal para evitar el calor
- Un estanco de Córdoba reparte casi 700.000 euros a las puertas de El Gordo: «Es un chute económico y emocional»
- Treinta años del cambio comercial más relevante en Córdoba, la apertura de El Corte Inglés de Ronda de los Tejares
- Recorrido y horario de la Cabalgata de Reyes Magos de Córdoba 2026