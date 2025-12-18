«Hemos aprendido y mejorado»: Córdoba guarda silencio en homenaje a las dos policías locales asesinadas en 1996

El silencio ha vuelto a adueñarse en la mañana de este jueves de la avenida Guerrita, en Córdoba capital. Como cada 18 de diciembre desde hace 29 años, la ciudad se ha detenido para recordar a María de los Ángeles García y María Soledad Muñoz, las dos policías locales asesinadas en 1996 por los atracadores de una oficina del Banco Santander situada en las inmediaciones de la plaza de las Tendillas.

El jefe de la Policía Local de Córdoba, Juan Díaz, ha subrayado en un discurso cargado de emoción la evolución del cuerpo en estas casi tres décadas, destacando la mejora en la formación, los medios y la coordinación, factores que permiten afrontar hoy “amenazas que, desgraciadamente, siguen existiendo”. “Hemos aprendido, hemos mejorado y nos hemos preparado más y mejor”, ha afirmado, recalcando que este acto “no es solo un recuerdo del pasado, sino también un compromiso con el presente y el futuro”.

Policías locales emocionados durante el acto. / A.J. González

"Nuestro deber es no olvidar"

Por su parte, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, acompañado teniente de alcalde de Seguridad, Jesús Coca, y el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha recordado que las agentes asesinadas fueron “de las primeras mujeres policías locales en España” y ha destacado que Córdoba es “una ciudad participativa”, pero también “una ciudad con memoria”. “Dieron su vida por defendernos a todos. Por eso, nuestro deber es no olvidar”, ha señalado, apelando a mantener vivo su recuerdo y a “seguir reclamando justicia”.

El regidor ha añadido que aquella tragedia debe servir “de acicate” para seguir mejorando los recursos y la protección de la ciudad. Finalmente, ha agradecido la presencia de los agentes, así como la asistencia de los familiares y allegados de las víctimas y de Manuel Castaño, el guardia de seguridad que fue tomado como rehén y resultó gravemente herido, y que hoy continúa sufriendo las secuelas de aquel atentado.