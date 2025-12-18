Fiestas de Nochevieja en Córdoba: más de una docena de hoteles, bares y discotecas ofrecerán cotillones

Córdoba se prepara desde hace días para celebrar un año más la Nochevieja por todo lo alto. Mientras el Ayuntamiento ultima los detalles de la fiesta de las campanadas en la plaza de las Tendillas, con sesión infantil a media tarde y actuaciones en directo hacia la medianoche, más de una docena de locales privados ofrecerán cotillones de distinto formato ese día.

Una de las modalidades más chic y también más cara para celebrar esa noche a lo grande es la que ofrecen los hoteles, donde se puede asistir solo a las cenas de gala, con menús especiales, o aprovechar la ocasión para dormir en una de las habitaciones, ya que la mayoría ofrecen un pack doble especial. Los precios son variados. Se pueden encontrar cenas de nochevieja en hoteles con encanto como el Patio del Posadero o Balcón de Córdoba por 120 euros por persona y banquetes con recena y habitación de hotel de cuatro y cinco estrellas que alcanzan los 400 euros. También hay packs dirigidos fundamentalmente a los turistas que ofrecen la cena de gala y tres noches de hotel para alargar la estancia en la ciudad. Es el caso del Parador de Córdoba, entre otros.

Algunos restaurantes también están por la labor de hacer que los cordobeses y visitantes entren al año nuevo con muy buen sabor de boca y algunos ofrecen cena antes de las uvas. Bodegas Mezquita ha organizado este año un menú especial de su chef Chema Fernández por 115 euros y posibilidad de menú infantil para los que acudan con niños.

A la espera de que se conozcan las fiestas de gran formato autorizadas por el Ayuntamiento, las instalaciones del Club Figueroa y el Club Hípico, las únicas con licencia la pasada Nochevieja, han confirmado que repetirán. En el Club Figueroa, con un aforo para más de 700 personas, esperan reunir a unos 400 socios esa noche, en la que amenizarán la fiesta con música de un grupo local. No hay entradas a la venta, ya que para asistir al club es condición indispensable pertenecer a él o ser invitado por uno de los socios.

Ambiente en la fiesta de Nochevieja en Las Tendillas, el año pasado. / MANUEL MURILLO

El Club Hípico alquila sus instalaciones para una fiesta cotillón dirigida fundamentalmente al público más joven. «Este año, tenemos un aforo de 400 personas», explica Álvaro Mansilla, promotor del cotillón, «la fiesta ocupará solo los salones interiores, sin carpa exterior». Las entradas tienen un precio de 60 euros con barra libre para mayores de edad desde la 1 de la mañana. También habrá recena a partir de cierta hora y quiosco de churros, aunque los churros no están incluidos en el precio.

Tardeo y bares para despedir el año

La costumbre del tardeo gana adeptos cada año, tanto el día 24 como el 31 de diciembre. Muchos cordobeses salen a mediodía hasta que el cuerpo aguante y acaban la fiesta en casa. Pero como hay gustos para todo, discotecas y bares siguen ofreciendo posibilidades de alargar la noche después de las uvas.

Kamaleónica abrirá a partir de la medianoche y habrá fiesta de Nochevieja. Las entradas cuestan 35 euros con derecho a do consumiciones. También abrirá la sala M100, que «ofrecerá entradas muy económicas» de 10 euros con copa las primeras y 15 euros con copa después. En la discoteca Cariño, habrá fiesta especial de Fin de Año, con decoración adecuada a una fecha tan señalada y en este caso, la entrada costará 30 euros con dos copas incluidas.

En Long Rock, habrá fiesta de Nochevieja entre la 1 y las 5 de la mañana. Allí, las entradas costarán 15 euros con una consumición. En las discotecas y bares, suele haber servicio de guardarropa, pero no hay nada de comer.

Quienes no tienen pareja, pueden reervar la Nochevieja Single que se celebra en Córdoba. Este año, según la organización, los participantes se alojarán en el Hotel Crisol Jardines de Córdoba del 30 de diciembre al 2 de enero. Durante ese tiempo, además de que un guía enseña a los visitantes la ciudad, acudirán a una cena de gala y fiesta de fin de año en un establecimiento de la ciudad. El precio total es de entre 615 euros y 740 según se elija habitación doble o individual.