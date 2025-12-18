Servicios
Emacsa llevará la atención digital a las barriadas periféricas con nuevos quioscos ciudadanos digitales
La actuación está financiada con 249.000 euros dentro de la tercera convocatoria del Perte de Digitalización del Ciclo del Agua
La Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) impulsará la implantación de seis quioscos ciudadanos digitales en centros cívicos de la ciudad situados en las barriadas periféricas (Alcolea, El Higuerón, Villarrubia, Cerro Muriano, Santa María de Trassierra y Santa Cruz), una actuación estratégica financiada con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR-Next Generation EU), en el marco de la tercera convocatoria del Perte de Digitalización del Ciclo del Agua, con una inversión de 249.000 euros.
El proyecto contempla la instalación electrónica y sistemas de comunicaciones que permitirán ofrecer una atención digital segura, cercana y accesible, facilitando la realización de trámites relacionados con los servicios del agua y acercando la atención a barrios, zonas rurales y colectivos con mayores dificultades de acceso a la tecnología. A través de estos sistemas los ciudadanos podrán acceder a servicios como el pago de factura, videollamada con personal de atención al cliente, tramitación de altas y bajas de suministros y escanear documentación para registro de entrada, entre otros.
El presidente de Emacsa, Daniel García-Ibarrola, ha señalado que esta actuación “refuerza el compromiso de la empresa con una transformación digital inclusiva, en la que la tecnología se pone al servicio de las personas y contribuye a garantizar la igualdad en el acceso a los servicios públicos”. García-Ibarrola ha destacado que los quioscos ciudadanos digitales “permiten acercar la atención a los barrios y complementar los canales digitales existentes, avanzando hacia un modelo de gestión más cercano, moderno y adaptado a las necesidades reales de la ciudadanía”.
Esta iniciativa forma parte del proyecto #REDES_EMACSA: Más digital y cerca de ti, y se suma al conjunto de actuaciones que Emacsa está desarrollando dentro del Perte para avanzar hacia un servicio del agua más accesible, eficiente y centrado en la ciudadanía de Córdoba.
