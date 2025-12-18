Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Salud

La Diputación de Córdoba acoge este jueves una maratón de donación de sangre para seguir "salvando vidas" en Navidad

El Centro de Transfusión recuerda que durante estas fechas se consumen incluso más bolsas porque la actividad quirúrgica y otros usos no paran por las fiestas

Un padre y su hijo donan sangre en el Centro de Transfusión, Tejidos y Células

Un padre y su hijo donan sangre en el Centro de Transfusión, Tejidos y Células / CÓRDOBA

M.J. Raya

M.J. Raya

Córdoba

La provincia de Córdoba necesita incrementar las donaciones de sangre, sobre todo en este mes de diciembre, en el que debido a las fiestas suele producirse un descenso en las extracciones recogidas por el Centro de Transfusión, Tejidos y Células (CTTC) de Córdoba.

Los responsables de este centro ya informaron hace unas semanas que justo hace un año, en diciembre de 2024, bajaron "de forma considerable" las donaciones de sangre hasta las 1.700 —por debajo de las necesidades—. Por eso, el CTTC, en colaboración con la hermandad-asociación de donantes de sangre y otras entidades y colectivos ha activado este diciembre de 2025 una promoción extraordinaria de la donación de sangre, estableciéndose varios puntos de extracción en la capital y la provincia a lo largo de todo este mes.

Presentación de la campaña especial de donación de sangre para el mes de diciembre y las fiestas navideñas en Córdoba.

Presentación de la campaña especial de donación de sangre para el mes de diciembre y las fiestas navideñas en Córdoba. rdoba la delegada de Salud y Consumo, María Jesús Botella, presenta el lanzamiento general de donación de sangre, junto al director asistencial del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Córdoba, Rafael Villalba / AJ González

Donación este jueves en el salón de actos de la Diputación

Dentro de estas campañas especiales, este jueves 18 de diciembre se va a llevar a cabo una maratón de donación de sangre en la Diputación de Córdoba, en el salón de actos del Palacio de la Merced. El horario para poder donar es de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas.

Cartel anunciador de la maratón que se celebra este jueves para donar sangre en la Diputación de Córdoba.

Cartel anunciador de la maratón que se celebra este jueves para donar sangre en la Diputación de Córdoba. / CÓRDOBA

Y es que como recuerda el Centro de Transfusión, datos anteriores reflejan que en diciembre suelen bajar las donaciones de sangre hasta un 30% en Córdoba, pero la demanda de bolsas se mantiene o incluso se incrementa en estas fechas porque continúa la actividad quirúrgica y otros usos de la sangre. Por eso, el CTTC insta a la población a que tenga entre 18 y 65 años y buen estado de salud a que acuda a donar y a seguir salvando vidas.

TEMAS

