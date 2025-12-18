Salud
La Diputación de Córdoba acoge este jueves una maratón de donación de sangre para seguir "salvando vidas" en Navidad
El Centro de Transfusión recuerda que durante estas fechas se consumen incluso más bolsas porque la actividad quirúrgica y otros usos no paran por las fiestas
La provincia de Córdoba necesita incrementar las donaciones de sangre, sobre todo en este mes de diciembre, en el que debido a las fiestas suele producirse un descenso en las extracciones recogidas por el Centro de Transfusión, Tejidos y Células (CTTC) de Córdoba.
Los responsables de este centro ya informaron hace unas semanas que justo hace un año, en diciembre de 2024, bajaron "de forma considerable" las donaciones de sangre hasta las 1.700 —por debajo de las necesidades—. Por eso, el CTTC, en colaboración con la hermandad-asociación de donantes de sangre y otras entidades y colectivos ha activado este diciembre de 2025 una promoción extraordinaria de la donación de sangre, estableciéndose varios puntos de extracción en la capital y la provincia a lo largo de todo este mes.
Donación este jueves en el salón de actos de la Diputación
Dentro de estas campañas especiales, este jueves 18 de diciembre se va a llevar a cabo una maratón de donación de sangre en la Diputación de Córdoba, en el salón de actos del Palacio de la Merced. El horario para poder donar es de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas.
Y es que como recuerda el Centro de Transfusión, datos anteriores reflejan que en diciembre suelen bajar las donaciones de sangre hasta un 30% en Córdoba, pero la demanda de bolsas se mantiene o incluso se incrementa en estas fechas porque continúa la actividad quirúrgica y otros usos de la sangre. Por eso, el CTTC insta a la población a que tenga entre 18 y 65 años y buen estado de salud a que acuda a donar y a seguir salvando vidas.
