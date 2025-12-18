Las 10 noticias más vistas por los cordobeses este 2025 con Diario CÓRDOBA

Córdoba se prepara para el final de un nuevo año y llega el momento de hacer balance informativo de lo ocurrido este 2025, con sus luces y sus sombres, sus buenas nuevas y esas noticias que se hubiesen preferido no publicar.

Ha sido un año intenso en la actualidad en la que los efectos del cambio climático en forma de temporales y lluvias torrenciales han sido uno de los protagonistas informativos en varios momentos del año prácticamente desde el inicio, cuando por primera vez la Cabalgata de Reyes Magos tuvo que adelantarse un día por la previsión de fuertes lluvias, a lo que sucedió una de las primaveras más húmedas que se recuerdan, en la que la sucesión de borrascas marcaron récords de litros acumulados por metro cuadrado y llenaron los embalses de la provincia alejando el fantasma de la sequía por unos años y pusieron en nivel rojo el caudal del río Guadalquivir a su paso por la capital.

A. J. González

En materia de sucesos, a nivel local, la noticia más impactante tuvo lugar el 8 de agosto, cuando las alarmas saltaron ante un incendio en el interior de la Mezquita-Catedral. Afortunadamente, el siniestro localizado en una de las capillas de la nave de Almanzor, fue pocas horas después de su inicio, a las 21.15 horas, conteniendo los daños estructurales del monumento Patrimonio de la Humanidad. También quedó en un susto el incendio en el castillo de la Albaida, que dejó las llamas a las puertas de la capital.

Para el recuerdo de este 2025 queda la jornada del 28 de abril, en la que Córdoba se quedó 17 horas sin luz en el gran apagón que afectó a toda España.

La llegada del vuelo Barcelona Córdoba de Vueling, en imágenes / A.J.González

Otros temas que han copado la actualidad ha sido el despegue del aeropuerto de Córdoba con la llegada de nuevas operadoras y la conexión de Vueling con Barcelona, los pasos para la consolidación de la Base Logística del Ejército de Tierra –que convierte a Córdoba en el epicentro de la industria de defensa con nuevas empresas, el desarrollo de ciclos formativos y oportunidades de empleo-; la instalación de nuevas firmas industriales en la capital, el reconocimiento a la gastronomía cordobesa con nuevos reconocimientos de la Guía Michelin, el nombramiento del nuevo obispo de Córdoba, el despegue de la economía local con unas exportaciones fuertes –gracias sobre todo al aceite de oliva- a pesar de los aranceles de Trump, o el adiós al maestro del cante Antonio Fernández Díaz ‘Fosforito’… por mencionar algunos de los más destacados y que han copado las portadas de la actualidad.

Lo más leído en Córdoba este 2025

Pero, ¿qué ha interesado más a los lectores de Diario CÓRDOBA este 2025? Curiosamente, ninguna de las noticias anteriormente mencionadas figura entre los artículos más vistos este año en la web de Diario CÓRDOBA.

Los lectores han optado por temas de salud, por los sucesos, las incidencias en las infraestructuras ferroviarias y el estado de salud del quinto califa del toreo. Estas son las noticias más vistas en la web de Diario CÓRDOBA este 2025: