RESUMEN DE 2025
Las 10 noticias más vistas por los cordobeses este 2025 con Diario CÓRDOBA
Los temas relacionados con la salud y los sucesos han copado el interés de los lectores este año
Córdoba se prepara para el final de un nuevo año y llega el momento de hacer balance informativo de lo ocurrido este 2025, con sus luces y sus sombres, sus buenas nuevas y esas noticias que se hubiesen preferido no publicar.
Ha sido un año intenso en la actualidad en la que los efectos del cambio climático en forma de temporales y lluvias torrenciales han sido uno de los protagonistas informativos en varios momentos del año prácticamente desde el inicio, cuando por primera vez la Cabalgata de Reyes Magos tuvo que adelantarse un día por la previsión de fuertes lluvias, a lo que sucedió una de las primaveras más húmedas que se recuerdan, en la que la sucesión de borrascas marcaron récords de litros acumulados por metro cuadrado y llenaron los embalses de la provincia alejando el fantasma de la sequía por unos años y pusieron en nivel rojo el caudal del río Guadalquivir a su paso por la capital.
En materia de sucesos, a nivel local, la noticia más impactante tuvo lugar el 8 de agosto, cuando las alarmas saltaron ante un incendio en el interior de la Mezquita-Catedral. Afortunadamente, el siniestro localizado en una de las capillas de la nave de Almanzor, fue pocas horas después de su inicio, a las 21.15 horas, conteniendo los daños estructurales del monumento Patrimonio de la Humanidad. También quedó en un susto el incendio en el castillo de la Albaida, que dejó las llamas a las puertas de la capital.
Para el recuerdo de este 2025 queda la jornada del 28 de abril, en la que Córdoba se quedó 17 horas sin luz en el gran apagón que afectó a toda España.
Otros temas que han copado la actualidad ha sido el despegue del aeropuerto de Córdoba con la llegada de nuevas operadoras y la conexión de Vueling con Barcelona, los pasos para la consolidación de la Base Logística del Ejército de Tierra –que convierte a Córdoba en el epicentro de la industria de defensa con nuevas empresas, el desarrollo de ciclos formativos y oportunidades de empleo-; la instalación de nuevas firmas industriales en la capital, el reconocimiento a la gastronomía cordobesa con nuevos reconocimientos de la Guía Michelin, el nombramiento del nuevo obispo de Córdoba, el despegue de la economía local con unas exportaciones fuertes –gracias sobre todo al aceite de oliva- a pesar de los aranceles de Trump, o el adiós al maestro del cante Antonio Fernández Díaz ‘Fosforito’… por mencionar algunos de los más destacados y que han copado las portadas de la actualidad.
Lo más leído en Córdoba este 2025
Pero, ¿qué ha interesado más a los lectores de Diario CÓRDOBA este 2025? Curiosamente, ninguna de las noticias anteriormente mencionadas figura entre los artículos más vistos este año en la web de Diario CÓRDOBA.
Los lectores han optado por temas de salud, por los sucesos, las incidencias en las infraestructuras ferroviarias y el estado de salud del quinto califa del toreo. Estas son las noticias más vistas en la web de Diario CÓRDOBA este 2025:
- Marina Álvarez, jefa de Radiodiagnóstico del hospital Reina Sofía: "Hemos detectado en tres meses 15 casos de cáncer de mama por debajo de los 50 años"
- Manuel Jesús Polo: “Yo he ido de prácticas con una enfermera y los pacientes suponían que yo era el médico”
- El Seprona investiga a un hombre por colocar un centenar de costillas para cazar pájaros en Guadalcázar
- Manuel Benítez 'El Cordobés', intervenido en el hospital Quirón para implantarle un marcapasos
- La Guardia Civil detiene a dos personas por ocupar ilegalmente una vivienda en Peñarroya-Pueblonuevo
- Un AVE destino Sevilla pasa de largo en Córdoba y deja en el andén a 23 pasajeros
- La Guardia Civil de Montilla auxilia a los 61 pasajeros de un autobús averiado en plena A-45
- Córdoba tiene más de la tercera parte de los "indicios" de presencia de minerales críticos y tierras raras de Andalucía
- En un garaje y hasta 400.000 euros al día durante doce años: golpe en Córdoba al blanqueo con oro y trata de personas
- Dos personas en busca y captura, detenidas en Córdoba tras estrellar su coche contra un vehículo de la Guardia Civil
- El alcalde de Córdoba a los trabajadores de Hitachi: 'No vamos a priorizar una inversión empresarial por delante de derechos laborales o despidos
- Siete detenidos y una importante cantidad de hachís incautada en la macrooperación de la Guardia Civil en Córdoba
- Del cheque bebé al cierre de El Arcángel: así progresa la hoja de ruta anunciada por Bellido en el debate de la ciudad 2024
- La Junta expedienta a un centenar de edificaciones y parcelas irregulares en 2025 en Córdoba
- El alcalde de Córdoba anuncia el entoldado de las dos principales calles del recinto ferial de El Arenal para evitar el calor
- Un estanco de Córdoba reparte casi 700.000 euros a las puertas de El Gordo: «Es un chute económico y emocional»
- Treinta años del cambio comercial más relevante en Córdoba, la apertura de El Corte Inglés de Ronda de los Tejares
- Recorrido y horario de la Cabalgata de Reyes Magos de Córdoba 2026