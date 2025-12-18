¿Te ha tocado el Gordo? Esto es lo que debes hacer (y lo que no) si eres uno de los afortunados de la Lotería de Navidad

Llega el sorteo más esperado del año: la Lotería de Navidad. Nada menos que 2.772 millones en premios, los niños de San Ildefonso cantan los números, la pedrea. Poco a poco se van conociendo premios, los agraciados... Y, de repente, cantan ¡El Gordo! y sus 400.000 euros al décimo. ¿Es tu número? ¡Enhorabuena!

Gritos, risas nerviosas, abrazos, mucha felicidad y quizás el descorche de una botella de champán forman parte de la celebración de los agraciados con los millones de la Lotería de Navidad. Una vez pasada la euforia inicial llega el momento de actuar y dar respuesta a algunas preguntas que pueden surgir en el momento: ¿Cómo cobro el premio? ¿Lo cuento? ¿En qué lo gasto? En esta guía respondemos a todas las dudas que puedan surgir en los momentos posteriores a ganar El Gordo, el Segundo Premio, el Tercer Premio, dos Cuartos Premios, y ocho Quintos Premios.

Décimos de Lotería de Navidad / David Arjona / EFE

¿Dónde puedo cobrar la Lotería de Navidad?

Si tu décimo ha sido agraciado en el sorteo de la Lotería de Navidad 2024, podrás cobrarlo de forma diferente en función de la cantidad que te haya tocado:

Si te han tocado menos de 2.000 euros , puedes canjear tu décimo en cualquier administración, independientemente en de dónde lo hayas comprado.

, puedes canjear tu décimo en cualquier administración, independientemente en de dónde lo hayas comprado. Si te han caído 2.000 euros o más , debes llevar el boleto a una entidad bancaria autorizada por Loterías y Apuestas del Estado. Se recomienda haber pedido cita previamente con el director de la sucursal.

, debes llevar el boleto a una entidad bancaria autorizada por Loterías y Apuestas del Estado. Se recomienda haber pedido cita previamente con el director de la sucursal. En el caso de que hayas jugado participaciones y no décimos completos, debes ponerte en contacto con la entidad que te lo vendió, la cual te hará saber dónde y cómo cobrar el premio.

¿Qué hago si he compartido mi décimo?

Para evitar problemas, si tu décimo ha sido premiado y lo compartes con una o más personas, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomienda contar con una copia firmada del boleto (con nombre y DNI del depositario) en el que se demuestra que juegas ese número, serie o cantidad determinada.

En el caso de que hayas recibido una foto o PDF del décimo por correo o WhatsApp, esto también sirve como prueba de pertenencia, siempre que aparezcan los datos del depositario, el número de participantes y la parte que le corresponde a cada uno.

El Gordo de la Lotería de Navidad 2024. / CÓRDOBA

Cinco consejos para los agraciados con la Lotería de Navidad

Una de las dudas inmediatas tras ganar los millones de la Lotería de Navidad es decidir si compartes la buena nueva, mantienes la discreción o te lanzas a la celebración como si no hubiera un mañana. Ante esta disyuntiva, los expertos apuntan varios consejos para llevar con calma la alegría de los millones del Sorteo Extraordinario.

Mantén la cabeza fría

En un segundo tu vida da un giro, pero lo mejor es tomarse un minuto, respirar profundamente y no perder los papeles. Y, muy importante, antes de hacer nada: piensa y reflexiona detenidamente lo que vas a hacer.

Discreción ante todo

Debes ser precavido a la hora de compartir la noticia y seleccionar cuidadosamente a quiénes informas del premio. Es posible que te salgan muchos amigos e interesados tras tu buena fortuna, por lo que es recomendable comentarlo solo con aquellas personas que son de tu total confianza.

Agraciados con el Gordo celebran el premio frente al club deportivo Distrito Olímpico de San Blas. / Borja Sánchez-Trillo / EFE

¿Dejo el trabajo tras ganar la Lotería?

Si la noticia del premio te pilla trabajando es posible que te sientes tentado de apagar el ordenador y dejar tu puesto para una celebración adelantada. No obstante, se recomienda permanecer en el puesto de trabajo o acudir a trabajar si entras más tarde. Asimismo, no debes dar muchas pistas sobre la cuantía del premio que has ganado. Más adelante tendrás tiempo para pensar si el Gordo es la puerta de salida que te permita dejar tu trabajo.

Cobrar el premio en una entidad donde no te conozcan

Si quieres mantener tu anonimato, es mejor acudir a cobrar el premio en una entidad bancaria donde no te conozcan y lejos de tu domicilio habitual. Antes de acudir se recomienda pedir cita con el director de la sucursal.

Busca un asesor fiscal

Si no tienes experiencia en el mundo de las finanzas o no tienes claro qué hacer con el dinero de tu premio, puedes valorar acudir a un asesor legal y fiscal que te ayude a gestionar correctamente tu premio.

¿En qué gastar el dinero de la Lotería de Navidad?

Es difícil encontrar a alguien que no tenga claro qué haría en el caso de que le toquen alguno de los premios grandes del Sorteo Extraordinario del 22 de diciembre. Si no es el caso, puede servirte de orientación las preferencias más comunes entre los ganadores de anteriores sorteos.

La gran mayoría suelen responder que dedicarán el dinero "a tapar agujeros". En segundo lugar, está la liquidación de hipotecas o la compra de una vivienda, y en menor medida, la compra de un coche. Por último, está el ahorro, ya que muchos utilizan el premio para tener un colchón de cara a futuro.