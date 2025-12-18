¿Hasta cuándo se puede comprar un décimo de la Lotería de Navidad en Córdoba?

¿Tienes ya tu décimo para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025? ¿Eres de los previsores o prefieres esperar al último momento? Los hay que juegan cada año al mismo número y compran sus décimos con mucha antelación para no quedarse sin la cifra deseada, mientras que otros prefieren agotar los plazos y fiar su suerte a los números descartados por el resto.

Si este es tu caso, debes tener en cuenta un elemento clave: ¿hasta cuándo se pueden comprar décimos de la Lotería de Navidad?

A día de hoy, los décimos se pueden comprar de dos formas distintas: de manera presencial en las administraciones de lotería que hay repartidas por el país o de forma online a través de las páginas web de los mismos puntos de venta autorizados.

Un hombre prepara el bombo para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2023 en el Teatro Real de Madrid / Eduardo Parra - Europa Press

Esta es la fecha límite para comprar tu décimo

Loterías y Apuestas del Estado tiene establecido un límite de hora y día hasta el que se puede comprar el décimo para el sorteo. El último día para adquirirlo es, como es lógico, el día de antes de la Lotería, es decir, el 21 de diciembre.

En cuanto a la hora, antiguamente esta la delimitaba el horario de cierre de las administraciones de loterías, que no solían, ni suelen, cerrar más tarde de las 21.30 horas. Sin embargo, con la llegada de internet, todo está a "golpe de clic", incluida tu participación en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad.

Una mujer guarda un décimo de la Lotería de Navidad. / EFE

Para evitar que la gente apure hasta casi segundos antes de comenzar, se ha establecido que la hora límite para hacerte con tu décimo son las 22.00 horas del 21 de diciembre.

Por tanto, si aún no has determinado con qué décimo jugar o crees que vas a tener suerte si consigues el número lo más tarde posible, debes saber que no puedes pasar de las 22.00 horas, de lo contrario, la web de Loterías y Apuestas del Estado no te dejará comprarlo.

Las Administraciones más famosas de Córdoba

Además de la zona cero de la suerte en Córdoba, la capital cuenta con Administraciones de Lotería míticas que siempre funcionan como reclamo. Ya sea por historia, por tradición o por ser las que más boletos venden, estos son algunos de los puntos de venta a tener en cuenta.

El Gato Negro

Es la administración más antigua de Córdoba y una de la que más décimos vende. No en vano, su nombre es reclamo de suerte. Se instaló en 1963 en la plaza de Las Tendillas y en 2022 se mudó a un local cercano, en la calle Jesús y María, 3.

La administración de El Gato Negro, es la más antigua de Córdoba. / A.J. GONZÁLEZ

La Viñuela

Ubicada en el punto neurálgico de la suerte en la capital, la administración número 18 en la Viñuela fue la que selló los boletos del segundo premio de Deza en el año 1992.

San Rafael

La administración número 19 es otro de los despachos de referencia en el centro de Córdoba, ubicado en la calle Ángel de Saavedra. Tiene en su haber el haber vendido décimos del segundo premio de la Lotería de Navidad hasta en cinco ocasiones.

Gran Vía Parque, 29

En pleno corazón de Gran Vía Parque, frente a la plaza de toros, esta administración, la número 22, es otro de los clásicos de estas fiestas, donde suelen concentrarse colas de compradores.

La Ranita de Oro

En el Centro Comercial El Arcángel se localiza otra de las administraciones más famosas de la capital, que adquirió mayor relevancia tras repartir más de 800.000 euros del tercer premio de la Lotería de Navidad en el año 2000.