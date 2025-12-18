Hacemos Córdoba exige soluciones urgentes para reactivar el programa Senna de atención a la infancia

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha reclamado este jueves “soluciones urgentes” para la puesta en marcha inmediata del programa Senna, destinado a la prevención y la intervención con la infancia y la adolescencia en la ciudad, tras quedar interrumpido desde el pasado 15 de noviembre y dejar “sin atención a niños, niñas y adolescentes en todos los distritos de Córdoba”.

Desde la formación han advertido de que la paralización del programa supone un “grave perjuicio” tanto para la infancia y la adolescencia como para sus familias. “La infancia y la adolescencia no pueden quedar en segundo plano ni verse perjudicadas por problemas administrativos. Estamos hablando de un programa fundamental para la prevención, la protección y el acompañamiento de menores, especialmente en contextos de mayor vulnerabilidad”, han señalado.

Hacemos Córdoba ha subrayado que la prevención y la intervención temprana son herramientas clave para garantizar derechos y evitar situaciones de exclusión social. En este sentido, han alertado de que la interrupción de Senna rompe un trabajo comunitario que requiere continuidad y estabilidad para ser eficaz. “Cuando se detiene un proyecto como este, se deja desprotegidos a niños y adolescentes que necesitan apoyo”, han afirmado.

El grupo municipal también ha querido destacar el esfuerzo y la labor de los profesionales que desarrollan el programa, entre ellos educadores y educadoras sociales, integradores e integradoras sociales y monitores, cuyo trabajo consideran “imprescindible” para la atención y el acompañamiento de la infancia y la adolescencia en la ciudad.

Critican la falta de previsión

Asimismo, Hacemos Córdoba ha denunciado que la falta de previsión del equipo de gobierno ha provocado no solo la suspensión del programa, sino también la paralización de la actividad de estos profesionales, generando incertidumbre laboral. “No se puede permitir que una mala gestión tenga como consecuencia el abandono de la infancia y la precarización de quienes sostienen estos servicios”, han recalcado.

Por todo ello, el grupo municipal ha exigido al equipo de gobierno que actúe con la "máxima celeridad" y adopte las medidas necesarias para reactivar de inmediato el programa Senna, garantizando la continuidad del servicio. “Proteger a la infancia y la adolescencia debe ser una prioridad absoluta. Exigimos rigor, responsabilidad y compromiso con los derechos de los niños y niñas de Córdoba”, han concluido.