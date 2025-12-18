Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Consejo del Movimiento Ciudadano pide una norma específica en el futuro PGOM para las parcelaciones

El CMC quiere que el plan urbanístico regularice claramente la instalación de placas

Imagen de archivo de un cartel informativo en la parcelación de El Aljarafe.

Imagen de archivo de un cartel informativo en la parcelación de El Aljarafe. / A. J. GONZÁLEZ

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) ha elaborado un documento de propuestas a incluir en la normativa que se incluirá en el futuro Plan General de Ordenación Municipal (PGOM). Según ha informado a este periódico el presidente del CMC, Juan Andrés de Gracia, se les ha remitido un borrador de la normativa de ese futuro PGOM, y lo que ha hecho el Movimiento Ciudadano es elaborar un listado de una veintena de propuestas básicas para que se incluyan. Una de ellas tiene que ver con las parcelaciones. Lo que pide el CMC es un apartado específico para las viviendas irregulares que entren en proceso de legalización, de forma que puedan ir consiguiéndose informes favorables para la legalización final de las viviendas.

Entre las propuestas, también destaca una norma concreta para el casco histórico, que asegure su carácter patrimonial al tiempo que lo convierta en una zona «apetecible para vivir». El CMC aboga también por una solución cerrada para la instalación de placas en el casco y en viviendas irregulares.

Trabajo colaborativo para las zonas privadas de uso público

En su listado de peticiones, el Movimiento Ciudadano habla también de las zonas privadas de uso público, integrando la filosofía de colaboración con la que se trabaja ahora. Tratar con fórmulas específicas la realidad de la periferia o integrar en el PGOM el plan director de arbolado son otras de las peticiones recogidas.





