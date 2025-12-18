Confirmada la expulsión de un ciudadano egipcio por captar a terroristas yihadistas en Córdoba

La Audiencia Nacional ha confirmado la expulsión del territorio español de un ciudadano egipcio que, de acuerdo con una denuncia de la Policía Nacional, formaba parte de una "estructura consolidada de captación y adoctrinamiento para organizaciones terroristas yihadistas, a través de una red organizada de imanes en Madrid y Córdoba".

La sentencia, de la sección quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, fue dictada el pasado 19 de noviembre y desestima el recurso presentado por este individuo contra la resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, de 15 de febrero de 2023, que acordó su expulsión del territorio nacional y una prohibición de entrada por diez años.

En este sentido, recuerda que la resolución fue motivada "por la comisión de una infracción muy grave, de las previstas en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, consistente en "participar en actividades contrarias a la seguridad nacional o que pueden perjudicar las relaciones de España con otros países". La decisión se fundó en la denuncia de la Comisaría General de Información de noviembre de 2022.

De acuerdo con la investigación policial, el recurrente se hallaba ejerciendo su actividad en ese momento en la Mezquita Attawhid de la localidad de Córdoba, que se localiza en el Cordel de Écija. También menciona un contrato de trabajo con una entidad musulamana cordobesa, aportado por este individuo como prueba documental en el procedimiento administrativo.

Clases nocturnas y sitios web radicales

Junto a otras claves, la sentencia sostiene que, según la investigación policial, este individuo se hallaba relacionado con diferentes procedimientos judiciales sobre terrorismo yihadista. Así, apunta a su vinculación con "una estructura que se encontraba establecida en Madrid, autodenominada Brigada Al Ándalus, que desarrollaba labores de captación, radicalización y posterior envío de muyahidines a zonas de conflicto para integrarse en las filas de Daesh".

En el Centro Cultural Islámico de Madrid (M-30) y en la Asociación Cultural Musulmana Assalam, fue profesor de personas que se trasladaron a combatir a Siria en las filas de Daesh y muriendo en combate. "Las declaraciones prestadas por familiares" señalan a este individuo "como uno de los responsables de la captación y adoctrinamiento en yihadismo terrorista".

También fue investigado como sospechoso de la formación de varios jóvenes que terminaron por viajar a Siria y enrolarse en Daesh como combatientes de su ejército, "quienes le señalaban directamente como uno de los responsables de impartir fatuas radicales durante las clases nocturnas impartidas en el Centro Assalam, así como les señalaba los sitios web radicales que debían visitar para continuar con su formación", recoge la sentencia. Este fallo de la Audiencia Nacional puede ser recurrido en casación en el plazo de un mes.