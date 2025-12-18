Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Comisión de Logística participa en el estudio de movilidad urbana puesto en marcha por el Ayuntamiento de Córdoba

En la reunión participan el área de Movilidad e Infraestructuras y la AECOC, con una amplia colaboración de colectivos sectoriales y empresas

Comisión de Logística e Infraestructuras de CECO.

Comisión de Logística e Infraestructuras de CECO. / Córdoba

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

La realización del estudio global que el Ayuntamiento de Córdoba le ha encargado al área de logística y transporte de Asociación Española de Codificación Comercial (Aecoc), replicando actuaciones ya realizadas en otras capitales de provincia, es una oportunidad para que, con las aportaciones empresariales y de grupos de interés, se defina la movilidad del futuro de la ciudad de Córdoba.

En este sentido, en el seno de la Comisión de Logística e Infraestructuras, presidida por José María García Utrera, se ha acordado la colaboración en el estudio de Aecoc. CECO facilitará la participación en los grupos de trabajo sectoriales que Aecoc constituirá a inicios de 2026, y en las que se dará voz a asociaciones y empresas con intereses en la logística y distribución en el casco urbano, que podrán aportar sus necesidades y propuestas. Las reuniones de estos grupos de trabajo se harán en la sede de la Confederación.

Paralelamente, la Comisión de Logística e Infraestructuras elaborará un informe con la aportación de asociaciones y empresas asociadas con interés en la temática del estudio. El objetivo es que el documento final sea consensuado por todas las partes y con él se defina el modelo de movilidad de la ciudad.

En el encuentro se ha analizado un modelo de distribución urbana de mercancías que contribuya a la sostenibilidad y seguridad en la ciudad, y proyectos en curso con afección a la movilidad de empresas y ciudadanos.

En la reunión han participado, junto a representantes empresariales, el delegado de Inclusión y Accesibilidad y Movilidad, Bernardo Jordano; el gerente de Movilidad y Distribución Urbana de AECOC, José Carlos Espeso, y el subdirector de Infraestructuras de Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Caracuel.

