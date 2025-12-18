Movilidad
La Comisión de Logística participa en el estudio de movilidad urbana puesto en marcha por el Ayuntamiento de Córdoba
En la reunión participan el área de Movilidad e Infraestructuras y la AECOC, con una amplia colaboración de colectivos sectoriales y empresas
La realización del estudio global que el Ayuntamiento de Córdoba le ha encargado al área de logística y transporte de Asociación Española de Codificación Comercial (Aecoc), replicando actuaciones ya realizadas en otras capitales de provincia, es una oportunidad para que, con las aportaciones empresariales y de grupos de interés, se defina la movilidad del futuro de la ciudad de Córdoba.
En este sentido, en el seno de la Comisión de Logística e Infraestructuras, presidida por José María García Utrera, se ha acordado la colaboración en el estudio de Aecoc. CECO facilitará la participación en los grupos de trabajo sectoriales que Aecoc constituirá a inicios de 2026, y en las que se dará voz a asociaciones y empresas con intereses en la logística y distribución en el casco urbano, que podrán aportar sus necesidades y propuestas. Las reuniones de estos grupos de trabajo se harán en la sede de la Confederación.
Paralelamente, la Comisión de Logística e Infraestructuras elaborará un informe con la aportación de asociaciones y empresas asociadas con interés en la temática del estudio. El objetivo es que el documento final sea consensuado por todas las partes y con él se defina el modelo de movilidad de la ciudad.
En el encuentro se ha analizado un modelo de distribución urbana de mercancías que contribuya a la sostenibilidad y seguridad en la ciudad, y proyectos en curso con afección a la movilidad de empresas y ciudadanos.
En la reunión han participado, junto a representantes empresariales, el delegado de Inclusión y Accesibilidad y Movilidad, Bernardo Jordano; el gerente de Movilidad y Distribución Urbana de AECOC, José Carlos Espeso, y el subdirector de Infraestructuras de Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Caracuel.
