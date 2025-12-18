Cocinillas CCF preparará 530 menús solidarios esta Nochebuena

Los Cocinillas CCF se han vuelto a poner el delantal para presentar, al detalle, la cena digna que organizan desde hace ya seis años para las personas sin hogar en Nochebuena. La acción solidaria permitirá repartir esta edición un total de 530 menús entre distintas entidades sociales. Además, todas las donaciones económica recibidas irán destinadas al Banco de Alimentos.

La cena arrancará con aperitivo de aceitunas y empanadillas de atún y tomate. El primer plato será una ensalada de marisco con langostinos, palitos de cangrejo, salsa rosa y piña; y el segundo plato pollo relleno con salsa de pedro ximénez acompañado por una guarnición de arroz, nueces, pasas y manzana. De postre habrá fruta de temporada y dulces navideños.

Todos los productos perecederos serán donados por Mercacórdoba. Su presidente, Julián Urbano, ha puesto cifras: 3.300 langostinos, 42 kilos de lechuga, 14 kilos de palitos de cangrejo, 22 kilos de piña. Otras empresas de la provincia y supermercados donarán el pan, la carne, monodosis de aceite y aceitunas, entre otros alimentos.

El gesto de un veterano del Córdoba CF

El coste de los productos del menú que no han sido donados será pagado "íntegramente" por un ex jugador del Córdoba CF (cuyo nombre no se ha desvelado), tal y como ha anunciado el responsable de esta iniciativa, Francisco López-Cordón. Ese gesto ha permitido que las casi 200 donaciones por Bizum a la cuenta solidaria (04217), puedan ser destinadas al Banco de Alimentos para garantizar más menús a las personas sin hogar en Córdoba.

Además, una treintena de voluntarios trabajarán los días 23 y 24 en la preparación de los menús. "No menos de 300 personas hacen posible esta iniciativa, que es solo la punta del iceberg", ha indicado, López-Cordón.

Entre los colaboradores se encuentra la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento, el Córdoba Club de Fútbol, Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad, Unieléctrica, Fundación la Caixa y Carrefour Express. "A pesar de que algunos colaboradores salen, son más los que entran".