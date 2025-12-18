El Centro de Arte Rafael Botí abre un diálogo entre pasado y presente de la pintura de Córdoba con la exposición 'Arde el día'

El Centro de Arte Rafael Botí abre un diálogo entre pasado y presente con la exposición Arde el día. Pintura y paisaje desde Rafael Botí hasta la actualidad, que podrá visitarse hasta el próximo 1 de marzo. La muestra propone un recorrido por la evolución del paisaje en la pintura cordobesa y se enmarca en la conmemoración del 125 aniversario del nacimiento de Rafael Botí y los 10 años de trayectoria del centro que lleva su nombre.

De Botí a la creación contemporánea

El itinerario expositivo traza una línea continua desde la obra de Botí hasta la creación contemporánea, reuniendo a artistas imprescindibles como Ginés Liébana, Miguel del Moral, Rodríguez Luna, Tomás Egea, Marcial Gómez, Francisco Zueras, López Obrero, Lola Valera, José Duarte, Aguilera Amate, Mariano Aguayo, Rufino Martos y el maestro Antonio Povedano, junto a creadores actuales de la provincia que trabajan desde lenguajes diversos, de la figuración más realista a la abstracción y el conceptualismo.

Celebración institucional y legado de Botí

Durante la inauguración, el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha destacado que la exposición "pone el broche de oro a la celebración del 125 aniversario del nacimiento de este artista universal y también del centro que lleva su nombre". En ese mismo contexto, ha señalado que la muestra es "una continuidad histórica del arte cordobés, donde conviven artistas desde el primer tercio del siglo XX con los jóvenes talentos del siglo XXI, pasando por todas las generaciones intermedias".

Foto institucional de la inauguración de la exposición en el centro Rafael Botí / Victor Castro Fernández / COR

Fuentes ha resaltado la figura de Rafael Botí como "uno de los más brillantes paisajistas de nuestra historia" y ha subrayado que su legado permite entender el paisaje como "una proyección del hombre desde el interior hacia el exterior", una idea que atraviesa el conjunto de la exposición y que refuerza el papel del paisaje como elemento central de la identidad visual.

10 años del Centro Rafael Botí

La muestra coincide además con el décimo aniversario del Centro Rafael Botí, una efeméride que confirma la consolidación del espacio como un centro vivo, con un notable aumento de visitantes en el último año. Este recorrido, ha señalado Salvador Fuentes, responde a una apuesta por un modelo multidisciplinar en el que la pintura convive con otras formas de creación.

Exposición 'Arde el día. Pintura y paisaje desde Rafael Botí hasta la actualidad' en el centro Rafael BotÍ / Victor Castro Fernández / COR

Compromiso con la creación y agradecimientos

Por último, se ha puesto el acento en el compromiso institucional con el apoyo a los creadores desde la libertad creativa y estética, así como con la difusión del arte en toda la provincia mediante la itinerancia de las exposiciones. En este sentido, se ha agradecido la colaboración de los artistas y de las instituciones participantes, entre ellas, la Junta de Andalucía, los ayuntamientos de Villa del Río, Priego de Córdoba y Montilla, y los coleccionistas privados que han cedido sus obras para el disfrute del público.