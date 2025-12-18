Cáritas Córdoba instalará un árbol solidario en Gran Capitán para apoyar a familias vulnerables

Cáritas Diocesana de Córdoba pondrá en marcha este viernes, 19 de diciembre, una acción solidaria en pleno centro de la capital con la instalación de un árbol de Navidad solidario en el Bulevar del Gran Capitán, junto a la estatua de Antonio Gala, con el objetivo de recaudar fondos y sensibilizar a la ciudadanía para que “tener una vida digna deje de ser cuestión de suerte”.

La iniciativa, que se desarrollará de 17.00 a 20.00 horas bajo el lema Tu corazón para tener una vida digna, pretende unir el espíritu navideño con el compromiso social y la defensa de la dignidad humana. Durante el acto, cualquier persona que realice un donativo podrá colgar un corazón de fieltro en el árbol, como símbolo visible de apoyo a las familias en situación de vulnerabilidad acompañadas por Cáritas.

Algunos de estos corazones han sido elaborados por personas participantes de la Casa de Acogida Madre del Redentor y de la Residencia Hogar San Pablo, convirtiendo el árbol en un reflejo de comunidad, esperanza y dignidad compartida.

Campaña de sensibilización

Voluntariado y personal técnico de Cáritas estarán presentes para informar sobre el destino de las donaciones y la labor que desarrolla la entidad, fomentando una sensibilización directa y cercana con la ciudadanía. Los fondos recaudados se destinarán íntegramente al Proyecto de Atención Primaria, que cubre necesidades básicas como alimentación, vivienda, suministros, farmacia, material escolar y acompañamiento social a familias que atraviesan dificultades económicas.

Desde Cáritas recuerdan que la Navidad es un tiempo para abrir el corazón a quienes más lo necesitan y subrayan que cada gesto solidario cuenta. “Mientras haya personas, hay esperanza”, señalan, invitando a toda la ciudadanía a participar en esta acción y a convertir la solidaridad en un compromiso visible en la calle.