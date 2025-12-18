Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cesta de la compraViviendaMacrooperación antidrogasVPOMezquita-CatedralVuelta ciclistaDiputaciónNovaindefConcurso de belenes
instagramlinkedin

Tribunales

Busca y captura para un acusado de violar a su pareja en Córdoba al que piden 13 años de cárcel

El individuo no ha comparecido en el juicio programado para este jueves por la Audiencia provincial

Salas de vista de la Ciudad de la Justicia de Córdoba.

Salas de vista de la Ciudad de la Justicia de Córdoba. / A. J. González

Pilar Cobos

Pilar Cobos

Córdoba

La Audiencia provincial de Córdoba ha determinado este jueves la búsqueda, captura e ingreso en prisión de un individuo que ha sido acusado de, presuntamente, agredir sexualmente a su pareja, maltratarla y amenazarla en una localidad de la provincia de Córdoba.

Por estos hechos, el Ministerio Fiscal reclama que se le impongan un total de 13 años de prisión. La sección tercera de la Audiencia había programado la celebración del juicio para este jueves, pero finalmente la vista oral ha sido suspendida por la incomparecencia del procesado.

Según ha podido conocer este periódico de fuentes judiciales, los magistrados han determinado la busca y captura de esta persona, y su ingreso en prisión con objeto de garantizar que comparece en el juicio cuando se fije una nueva fecha.

Agresión tras una discusión

En su escrito de conclusiones provisionales, el Fiscal indica que la perjudicada y el acusado mantuvieron una relación sentimental. Entre otros hechos, un día que ambos tuvieron una discusión, se marcharon al dormitorio y el procesado le solicitó mantener relaciones sexuales, forzándola finalmente a ello.

Noticias relacionadas y más

La acusación pública califica lo ocurrido como dos delitos de agresión sexual, por los que pide que se le impongan 11 años de privación de libertad, y apunta, asimismo, a la existencia de maltrato y amenazas hacia la perjudicada, reclamando otros dos años de cárcel.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El alcalde de Córdoba a los trabajadores de Hitachi: 'No vamos a priorizar una inversión empresarial por delante de derechos laborales o despidos
  2. Siete detenidos y una importante cantidad de hachís incautada en la macrooperación de la Guardia Civil en Córdoba
  3. Del cheque bebé al cierre de El Arcángel: así progresa la hoja de ruta anunciada por Bellido en el debate de la ciudad 2024
  4. La Junta expedienta a un centenar de edificaciones y parcelas irregulares en 2025 en Córdoba
  5. El alcalde de Córdoba anuncia el entoldado de las dos principales calles del recinto ferial de El Arenal para evitar el calor
  6. Un estanco de Córdoba reparte casi 700.000 euros a las puertas de El Gordo: «Es un chute económico y emocional»
  7. Treinta años del cambio comercial más relevante en Córdoba, la apertura de El Corte Inglés de Ronda de los Tejares
  8. Recorrido y horario de la Cabalgata de Reyes Magos de Córdoba 2026

Busca y captura para un acusado de violar a su pareja en Córdoba al que piden 13 años de cárcel

Busca y captura para un acusado de violar a su pareja en Córdoba al que piden 13 años de cárcel

El antiguo edificio de la UGT de Córdoba en la calle Marbella volverá a la vida 15 años después de su abandono

El antiguo edificio de la UGT de Córdoba en la calle Marbella volverá a la vida 15 años después de su abandono

Así es la próxima promoción de VPO de Vimcorsa en el Campo de la Verdad: los pisos costarán más de 200.000 euros

Así es la próxima promoción de VPO de Vimcorsa en el Campo de la Verdad: los pisos costarán más de 200.000 euros

La Junta destina en 2026 "el mayor presupuesto de la historia" a la dependencia en Córdoba con más de 135 millones de euros

Los precios de la cesta de la compra dan un respiro a los cordobeses antes de Nochebuena

Una mujer resulta herida tras ser atropellada mientras iba en patinete en el Vial

Una mujer resulta herida tras ser atropellada mientras iba en patinete en el Vial

Mercedes, joven extutelada de Córdoba: "El tiempo que pasé en La Casita me ayudó a construir mi nueva vida"

La UCO ya tiene empresa para ejecutar la siguiente gran obra del campus de Rabanales

La UCO ya tiene empresa para ejecutar la siguiente gran obra del campus de Rabanales
Tracking Pixel Contents