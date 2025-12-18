Tribunales
Busca y captura para un acusado de violar a su pareja en Córdoba al que piden 13 años de cárcel
El individuo no ha comparecido en el juicio programado para este jueves por la Audiencia provincial
La Audiencia provincial de Córdoba ha determinado este jueves la búsqueda, captura e ingreso en prisión de un individuo que ha sido acusado de, presuntamente, agredir sexualmente a su pareja, maltratarla y amenazarla en una localidad de la provincia de Córdoba.
Por estos hechos, el Ministerio Fiscal reclama que se le impongan un total de 13 años de prisión. La sección tercera de la Audiencia había programado la celebración del juicio para este jueves, pero finalmente la vista oral ha sido suspendida por la incomparecencia del procesado.
Según ha podido conocer este periódico de fuentes judiciales, los magistrados han determinado la busca y captura de esta persona, y su ingreso en prisión con objeto de garantizar que comparece en el juicio cuando se fije una nueva fecha.
Agresión tras una discusión
En su escrito de conclusiones provisionales, el Fiscal indica que la perjudicada y el acusado mantuvieron una relación sentimental. Entre otros hechos, un día que ambos tuvieron una discusión, se marcharon al dormitorio y el procesado le solicitó mantener relaciones sexuales, forzándola finalmente a ello.
La acusación pública califica lo ocurrido como dos delitos de agresión sexual, por los que pide que se le impongan 11 años de privación de libertad, y apunta, asimismo, a la existencia de maltrato y amenazas hacia la perjudicada, reclamando otros dos años de cárcel.
- El alcalde de Córdoba a los trabajadores de Hitachi: 'No vamos a priorizar una inversión empresarial por delante de derechos laborales o despidos
- Siete detenidos y una importante cantidad de hachís incautada en la macrooperación de la Guardia Civil en Córdoba
- Del cheque bebé al cierre de El Arcángel: así progresa la hoja de ruta anunciada por Bellido en el debate de la ciudad 2024
- La Junta expedienta a un centenar de edificaciones y parcelas irregulares en 2025 en Córdoba
- El alcalde de Córdoba anuncia el entoldado de las dos principales calles del recinto ferial de El Arenal para evitar el calor
- Un estanco de Córdoba reparte casi 700.000 euros a las puertas de El Gordo: «Es un chute económico y emocional»
- Treinta años del cambio comercial más relevante en Córdoba, la apertura de El Corte Inglés de Ronda de los Tejares
- Recorrido y horario de la Cabalgata de Reyes Magos de Córdoba 2026