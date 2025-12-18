Busca y captura para un acusado de violar a su pareja en Córdoba al que piden 13 años de cárcel

La Audiencia provincial de Córdoba ha determinado este jueves la búsqueda, captura e ingreso en prisión de un individuo que ha sido acusado de, presuntamente, agredir sexualmente a su pareja, maltratarla y amenazarla en una localidad de la provincia de Córdoba.

Por estos hechos, el Ministerio Fiscal reclama que se le impongan un total de 13 años de prisión. La sección tercera de la Audiencia había programado la celebración del juicio para este jueves, pero finalmente la vista oral ha sido suspendida por la incomparecencia del procesado.

Según ha podido conocer este periódico de fuentes judiciales, los magistrados han determinado la busca y captura de esta persona, y su ingreso en prisión con objeto de garantizar que comparece en el juicio cuando se fije una nueva fecha.

Agresión tras una discusión

En su escrito de conclusiones provisionales, el Fiscal indica que la perjudicada y el acusado mantuvieron una relación sentimental. Entre otros hechos, un día que ambos tuvieron una discusión, se marcharon al dormitorio y el procesado le solicitó mantener relaciones sexuales, forzándola finalmente a ello.

La acusación pública califica lo ocurrido como dos delitos de agresión sexual, por los que pide que se le impongan 11 años de privación de libertad, y apunta, asimismo, a la existencia de maltrato y amenazas hacia la perjudicada, reclamando otros dos años de cárcel.