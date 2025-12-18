Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Antigua UGTHomenaje Policía LocalCesta de la compraAlunizajeViviendaVPOSan Silvestre CordobesaObra Rabanales
instagramlinkedin

Reportaje

Un bálsamo contra la soledad en Córdoba: "No me gusta molestar a mis hijos"

Cruz Roja ofrece un desayuno a más de un centenar de usuarios mayores a los que atiende en sus centros de la ciudad para romper la rutina y socializar en estas fechas

Música contra la soledad

Música contra la soledad

A. J. González

Araceli R. Arjona

Araceli R. Arjona

"La soledad puede ser muy mala, yo no se la deseo a nadie». Loli lleva treinta años separada y aunque se ha acostumbrado a valerse por sí misma, tiene 83 años y hay días en los que echa de menos un poco de compañía. Ella es una de las usuarias que acudió este jueves al desayuno que Cruz Roja ofreció a un centenar de usuarios de sus centros de Córdoba, una forma de invitarlos a romper la rutina y a compartir un rato divertido con otras personas.

Madre de tres hijos, prefiere guardarse sus problemas. "No me gusta molestarlos, cuando pasa algo, yo me enfado con la tele y ya está», explica sincera, «la tele me acompaña todo el día, el programa de Juan y Medio y las series». Ahora anda de papeleo, con ayuda de Cruz Roja, para solicitar una pulsera de alerta por si se cae en la calle. «Tengo el botón rojo, pero solo funciona en la casa», comenta. Tiene una prótesis de cadera y hace unos días se cayó del sillón. «Siempre me siento con el teléfono, el mando de la tele, el agua y cuando me caí, llamé a mi vecina para que me ayudara, pero como no podía sola, avisó a otro vecino y entre los dos me levantaron». Según cuenta, hay quien le dice que se busque una persona, pero ella contesta que ya tuvo uno «y con ese fue bastante».

A.J.González Córdoba Varias decenas de personas mayores y voluntariado de Cruz Roja se reunirán mañana jueves 18 de diciembre en el restaurante Las Delicias de Córdoba para compartir un sencillo acto festivo

Loli Serrano, usuaria de Cruz Roja, en el desayuno ofrecido este jueves. / AJ González

Se esfuerza por ser autosuficiente, pero los años no pasan en balde y teme que con el tiempo pueda necesitar más ayuda. «Yo me apaño con la pensión no contributiva, que es poquito, pero es lo que hay», dice prudente, «mis hijos tienen cada uno sus tareas y no pueden estar pendiente de mí, uno está fuera y vendrá en Navidad unos días y las niñas están cada una con su casa».

A.J.González Córdoba Varias decenas de personas mayores y voluntariado de Cruz Roja se reunirán mañana jueves 18 de diciembre en el restaurante Las Delicias de Córdoba para compartir un sencillo acto festivo. Para algunas de las personas que acudirán a esta cita -que consistirá en un desayuno amenizado con una actuación musical-, ocasiones como esta les permiten “escapar”, aunque sea por unas horas, de su situación de soledad no deseada

Usuarios de Cruz Roja, en el desayuno ofrecido este jueves. / AJ González

Es la respuesta de las madres y abuelas de toda una generación. Aunque muchas han colaborado durante años en la crianza de los nietos o de los hijos, hasta que han podido volar, su obsesión es no convertirse en una carga cuando son mayores, por eso, se esfuerzan por mantener la autonomía al máximo y apoyarse en instituciones como Cruz Roja, que ofrece talleres y actividades con las que llenar el tiempo libre.

A.J.González Córdoba Varias decenas de personas mayores y voluntariado de Cruz Roja se reunirán mañana jueves 18 de diciembre en el restaurante Las Delicias de Córdoba para compartir un sencillo acto festivo. Para algunas de las personas que acudirán a esta cita -que consistirá en un desayuno amenizado con una actuación musical-, ocasiones como esta les permiten “escapar”, aunque sea por unas horas, de su situación de soledad no deseada

Grupo de usuarios y voluntarios de Cruz Roja, en el desayuno. / AJ González / COR

Según María Torralbo, responsable de los programas de mayores de la entidad, «la soledad es tremenda y afecta a muchísimas personas en Córdoba aunque no se pueda cuantificar». Según las estadísticas, el 22% de los mayores la sufren en distintos grados. «Tienen problemas económicos, de movilidad y falta de apoyos y eso lo empeora todo». Por eso estos días son un bálsamo para ellos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El alcalde de Córdoba a los trabajadores de Hitachi: 'No vamos a priorizar una inversión empresarial por delante de derechos laborales o despidos
  2. Siete detenidos y una importante cantidad de hachís incautada en la macrooperación de la Guardia Civil en Córdoba
  3. Del cheque bebé al cierre de El Arcángel: así progresa la hoja de ruta anunciada por Bellido en el debate de la ciudad 2024
  4. La Junta expedienta a un centenar de edificaciones y parcelas irregulares en 2025 en Córdoba
  5. El alcalde de Córdoba anuncia el entoldado de las dos principales calles del recinto ferial de El Arenal para evitar el calor
  6. Un estanco de Córdoba reparte casi 700.000 euros a las puertas de El Gordo: «Es un chute económico y emocional»
  7. Treinta años del cambio comercial más relevante en Córdoba, la apertura de El Corte Inglés de Ronda de los Tejares
  8. Recorrido y horario de la Cabalgata de Reyes Magos de Córdoba 2026

El Centro de Arte Rafael Botí abre un diálogo entre pasado y presente con la exposición 'Arde el día'

«Hemos aprendido y mejorado»: Córdoba guarda silencio en homenaje a las dos policías locales asesinadas en 1996

«Hemos aprendido y mejorado»: Córdoba guarda silencio en homenaje a las dos policías locales asesinadas en 1996

Pérez Gellida y Gutiérrez Solís reflexionan sobre la novela negra en Cordoblack

Pérez Gellida y Gutiérrez Solís reflexionan sobre la novela negra en Cordoblack

La Zambomba de Navidad de la AECC y la Diputación llena de alegría y esperanza a pacientes oncológicos

La Zambomba de Navidad de la AECC y la Diputación llena de alegría y esperanza a pacientes oncológicos

Un bálsamo contra la soledad en Córdoba: "No me gusta molestar a mis hijos"

Un bálsamo contra la soledad en Córdoba: "No me gusta molestar a mis hijos"

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Fiestas de Nochevieja en Córdoba: más de una docena de hoteles, bares y discotecas ofrecerán cotillones

La UCO achaca a la insuficiente financiación de la Junta un desajuste en sus cuentas de 3,2 millones

La UCO achaca a la insuficiente financiación de la Junta un desajuste en sus cuentas de 3,2 millones
Tracking Pixel Contents