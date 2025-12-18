Un bálsamo contra la soledad en Córdoba: "No me gusta molestar a mis hijos"

"La soledad puede ser muy mala, yo no se la deseo a nadie». Loli lleva treinta años separada y aunque se ha acostumbrado a valerse por sí misma, tiene 83 años y hay días en los que echa de menos un poco de compañía. Ella es una de las usuarias que acudió este jueves al desayuno que Cruz Roja ofreció a un centenar de usuarios de sus centros de Córdoba, una forma de invitarlos a romper la rutina y a compartir un rato divertido con otras personas.

Madre de tres hijos, prefiere guardarse sus problemas. "No me gusta molestarlos, cuando pasa algo, yo me enfado con la tele y ya está», explica sincera, «la tele me acompaña todo el día, el programa de Juan y Medio y las series». Ahora anda de papeleo, con ayuda de Cruz Roja, para solicitar una pulsera de alerta por si se cae en la calle. «Tengo el botón rojo, pero solo funciona en la casa», comenta. Tiene una prótesis de cadera y hace unos días se cayó del sillón. «Siempre me siento con el teléfono, el mando de la tele, el agua y cuando me caí, llamé a mi vecina para que me ayudara, pero como no podía sola, avisó a otro vecino y entre los dos me levantaron». Según cuenta, hay quien le dice que se busque una persona, pero ella contesta que ya tuvo uno «y con ese fue bastante».

Loli Serrano, usuaria de Cruz Roja, en el desayuno ofrecido este jueves. / AJ González

Se esfuerza por ser autosuficiente, pero los años no pasan en balde y teme que con el tiempo pueda necesitar más ayuda. «Yo me apaño con la pensión no contributiva, que es poquito, pero es lo que hay», dice prudente, «mis hijos tienen cada uno sus tareas y no pueden estar pendiente de mí, uno está fuera y vendrá en Navidad unos días y las niñas están cada una con su casa».

Usuarios de Cruz Roja, en el desayuno ofrecido este jueves. / AJ González

Es la respuesta de las madres y abuelas de toda una generación. Aunque muchas han colaborado durante años en la crianza de los nietos o de los hijos, hasta que han podido volar, su obsesión es no convertirse en una carga cuando son mayores, por eso, se esfuerzan por mantener la autonomía al máximo y apoyarse en instituciones como Cruz Roja, que ofrece talleres y actividades con las que llenar el tiempo libre.

Grupo de usuarios y voluntarios de Cruz Roja, en el desayuno. / AJ González / COR

Según María Torralbo, responsable de los programas de mayores de la entidad, «la soledad es tremenda y afecta a muchísimas personas en Córdoba aunque no se pueda cuantificar». Según las estadísticas, el 22% de los mayores la sufren en distintos grados. «Tienen problemas económicos, de movilidad y falta de apoyos y eso lo empeora todo». Por eso estos días son un bálsamo para ellos.