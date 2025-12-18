El antiguo edificio de la UGT de Córdoba en la calle Marbella volverá a la vida 15 años después de su abandono

El edificio donde el sindicato UGT tuvo su sede en Córdoba hasta el año 2010, en la calle Marbella, volverá a resurgir tras años de abandono. La Junta de Andalucía, propietaria del espacio, ya tiene un plan para recuperar la actividad, algo que los vecinos del Distrito Sur vienen demandando desde, prácticamente, que se echara el cierre.

En estos 15 años sin uso, el edificio de la UGT en la calle Marbella ha sido un foco de problemas: ha acumulado suciedad, ha sido escenario de altercados e incluso ha sufrido varios incendios.

Nueva actividad para la antigua sede de UGT

En cuanto al proyecto que se desarrollará, lo liderará la Junta de Andalucía, que pretende hacer en el edificio una de las oficinas de empleo más grandes de toda Andalucía. Como ha explicado el delegado de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina, la solución ha venido de la mano de la Consejería de Empleo, que invertirá hasta dos millones de euros en reformar el inmueble. Se trata, ha dicho Molina, de "dignificar el barrio y darle seguridad", y hacerlo además con una oficina de trabajo en el que es el distrito con mayor nivel de paro de toda la ciudad.

El presidente del consejo de distrito Sur, Juan Moreno. / CÓRDOBA

La delegada territorial de Empleo, María Dolores Gálvez, no ha dado plazos para la obra, aunque sí ha asegurado que, dado que el espacio es propiedad de la Junta, no debe haber problemas con que los tiempos se alarguen. Primero habrá que licitar la redacción del proyecto y luego las obras en sí. La idea original, aunque puede cambiar, es la de mantener la estructura del edificio y ejecutar una reforma integral manteniendo espacios como el salón de actos.

El camino recorrido

Por su parte, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha explicado el recorrido que ha seguido este asunto hasta llegar al anuncio de este jueves. El edificio, como ya se ha dicho, se quedó vacío en 2010, cuando el sindicato se mudó a su sede actual, en Agrupación Córdoba (donde el antiguo hospital militar). Bellido ha informado de que habló en su día con el por entonces secretario general de UGT Córdoba, Vicente Palomares, para trasladarle los problemas que se generaban en la sede ya vacía.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, durante su atención a los medios de comunicación. / CÓRDOBA

Si bien UGT no podía hacerse cargo de darle nueva vida al edificio, el sindicato sí inició los trámites para devolver el espacio, pues se lo había cedido el Gobierno central para que fuera sede de la organización. UGT inició así el proceso de la devolución, y el Ayuntamiento aprobó una moción en el pleno para pedir al Gobierno que aceptara la cesión. Una vez esto ocurrió, el Ejecutivo central determinó que la titularidad, realmente, correspondía a la Junta de Andalucía (en concreto, a AVRA) y le traspasó el inmueble.

Los vecinos están contentos

El presidente del consejo de distrito Sur, Juan Moreno Mata, ha mostrado su satisfacción y la de los vecinos por la recuperación del edificio. El representante vecinal ha recordado que, "cuando la UGT se fue, los vecinos la echaron mucho en falta, pues se volvió a lo de ahora" (a los problemas ya citados). Lo que ha pedido Moreno tanto a Junta como a Ayuntamiento es que cuente con los vecinos a la hora de redactar el proyecto para que haya participación.