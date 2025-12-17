La actualidad cordobesa vuelve a poner el foco una de sus grandes preocupaciones: la vivienda. Por un lado, la Diputación de Córdoba ha avanzado un nuevo enfoque para promover hogares asequibles, apostando por pisos de menor tamaño, buena calidad y precios ajustados, pensados para familias con pocos recursos, mientras que en la capital Vimcorsa ha fijado los precios de una nueva promoción de 30 VPO en el Campo de la Verdad. En paralelo, la Guardia Civil ha intensificado su lucha contra el narcotráfico en la provincia con dos nuevas operaciones desarrolladas en distintos municipios, que se han saldado hasta el momento con cinco detenidos, varios registros y la incautación de diversas cantidades de droga, en un despliegue preventivo de cara a las fiestas navideñas.

