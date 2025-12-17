La actualidad del miércoles 17 de diciembre
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El nuevo modelo de vivienda pública de la provincia, la próxima promoción de VPO de Vimcorsa y los cinco detenidos en dos nuevas operaciones antidroga centran la actualidad
La actualidad cordobesa vuelve a poner el foco una de sus grandes preocupaciones: la vivienda. Por un lado, la Diputación de Córdoba ha avanzado un nuevo enfoque para promover hogares asequibles, apostando por pisos de menor tamaño, buena calidad y precios ajustados, pensados para familias con pocos recursos, mientras que en la capital Vimcorsa ha fijado los precios de una nueva promoción de 30 VPO en el Campo de la Verdad. En paralelo, la Guardia Civil ha intensificado su lucha contra el narcotráfico en la provincia con dos nuevas operaciones desarrolladas en distintos municipios, que se han saldado hasta el momento con cinco detenidos, varios registros y la incautación de diversas cantidades de droga, en un despliegue preventivo de cara a las fiestas navideñas.
- "Bueno, bonito y barato": un nuevo modelo para la vivienda pública en la provincia de Córdoba
- Así es la próxima promoción de VPO de Vimcorsa en el Campo de la Verdad: los pisos costarán más de 200.000 euros
- Cinco detenidos en dos nuevas operaciones antidroga de la Guardia Civil en Villanueva de Córdoba y La Carlota
Además, destacamos estas otras noticias
Córdoba ciudad
- Estos son los ganadores del Concurso Kutxabank de Belenes 2025
- Novaindef expande su presencia en Córdoba con una academia de formación en industria para la defensa
- Los asuntos judiciales pendientes baten récord en Córdoba, que ingresa un 16% más de casos penales
- Sadeco inicia la contratación de los 176 nuevos peones y aprueba la nueva bolsa de trabajo de la empresa
- Comienza la instalación del nuevo sistema antiincendios de la Mezquita-Catedral, un "hito fundamental" para la seguridad del monumento
- El Proyecto Hera avanza en el desarrollo de un test para anticipar el riesgo de cáncer de mama posparto
- Poniente Sur encabeza el aumento en la creación de empresas en Córdoba: estos son los datos por zonas
Provincia
- El presupuesto de la Diputación de Córdoba para 2026 gana 50 millones de euros y sube un 15%
- Los empresarios de Córdoba exigen la línea de evacuación para Los Pedroches y el Guadiato y nuevos puntos en la zona sur
- La Junta moderniza las infraestructuras educativas de Córdoba con el plan 'Mejora tu centro', dotado con 4,3 millones
Sucesos y tribunales
Cultura
- José Sacristán, Manu Sánchez, David Palomar... Esta es la nueva programación de los Teatros de Córdoba
Deportes
España
- Cerdán pasa al ataque en el Senado y llama "especulación" a la causa en el Supremo: "No pertenezco a ninguna trama corrupta"
- El alcalde de Córdoba a los trabajadores de Hitachi: 'No vamos a priorizar una inversión empresarial por delante de derechos laborales o despidos
- Siete detenidos y una importante cantidad de hachís incautada en la macrooperación de la Guardia Civil en Córdoba
- Insultos racistas, un atropello y patadas en la cabeza en una violenta agresión en Ciudad Jardín
- Córdoba vive un puente de diciembre 'extraño' con menos éxito en la capital y lleno en el turismo rural
- Urbanismo impulsa la expropiación forzosa necesaria para conectar la calle Sagunto con la avenida de Rabanales
- La Junta expedienta a un centenar de edificaciones y parcelas irregulares en 2025 en Córdoba
- El alcalde de Córdoba anuncia el entoldado de las dos principales calles del recinto ferial de El Arenal para evitar el calor
- Un estanco de Córdoba reparte casi 700.000 euros a las puertas de El Gordo: «Es un chute económico y emocional»