La actualidad del miércoles 17 de diciembre

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El nuevo modelo de vivienda pública de la provincia, la próxima promoción de VPO de Vimcorsa y los cinco detenidos en dos nuevas operaciones antidroga centran la actualidad

Recreación de viviendas promovidas por la Diputación siguiendo el modelo de VPO actual.

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La actualidad cordobesa vuelve a poner el foco una de sus grandes preocupaciones: la vivienda. Por un lado, la Diputación de Córdoba ha avanzado un nuevo enfoque para promover hogares asequibles, apostando por pisos de menor tamaño, buena calidad y precios ajustados, pensados para familias con pocos recursos, mientras que en la capital Vimcorsa ha fijado los precios de una nueva promoción de 30 VPO en el Campo de la Verdad. En paralelo, la Guardia Civil ha intensificado su lucha contra el narcotráfico en la provincia con dos nuevas operaciones desarrolladas en distintos municipios, que se han saldado hasta el momento con cinco detenidos, varios registros y la incautación de diversas cantidades de droga, en un despliegue preventivo de cara a las fiestas navideñas.

  1. El alcalde de Córdoba a los trabajadores de Hitachi: 'No vamos a priorizar una inversión empresarial por delante de derechos laborales o despidos
  2. Siete detenidos y una importante cantidad de hachís incautada en la macrooperación de la Guardia Civil en Córdoba
  3. Insultos racistas, un atropello y patadas en la cabeza en una violenta agresión en Ciudad Jardín
  4. Córdoba vive un puente de diciembre 'extraño' con menos éxito en la capital y lleno en el turismo rural
  5. Urbanismo impulsa la expropiación forzosa necesaria para conectar la calle Sagunto con la avenida de Rabanales
  6. La Junta expedienta a un centenar de edificaciones y parcelas irregulares en 2025 en Córdoba
  7. El alcalde de Córdoba anuncia el entoldado de las dos principales calles del recinto ferial de El Arenal para evitar el calor
  8. Un estanco de Córdoba reparte casi 700.000 euros a las puertas de El Gordo: «Es un chute económico y emocional»

Así será la cabalgata de Reyes Magos de Santa Rosa-Valdeolleros que este año crece en número de caramelos

La cabalgata de Reyes Magos de Ciudad Jardín: horario, recorrido y Cristian Carracedo como Rey Melchor

Así será la cabalgata de Reyes Magos en La Viñuela: horarios, recorrido y novedades

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Los fallecidos en Córdoba el miércoles 17 de diciembre

El escritor César Pérez Gellida, premio Nadal, inaugura en Córdoba la tercera edición de Cordoblack

Estos son los ganadores del Concurso Kutxabank de Belenes 2025

Los inmigrantes conforman el 15% del voluntariado de Cruz Roja en Córdoba

