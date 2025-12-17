La actualidad del miércoles 17 de diciembre
La realidad social de Córdoba vuelve a situarse en primer plano. Por un lado, el Ayuntamiento ha constatado, ocho meses después de su puesta en marcha, la demanda del centro de emergencia habitacional y de La Casita, dos nuevos recursos municipales que ya han atendido a 13 unidades familiares y a jóvenes extutelados en situación de especial vulnerabilidad. En otro orden de cosas, la ciudad se ha dejado llevar por el espíritu navideño con una nueva edición del Paseo de la Ilusión, en el que taxis decorados han recorrido las calles acompañando a personas mayores entre villancicos, luces y emociones compartidas. Mientras tanto, la Guardia Civil mantiene abierta una macrooperación contra el tráfico de drogas en Córdoba y otras provincias andaluzas que ayer se saldó con siete detenidos y la incautación de una importante cantidad de hachís y dinero, en un amplio despliegue con unos 150 agentes, perros especializados y drones, a la espera de nuevas detenciones.
- Córdoba mantendrá los descuentos en los autobuses urbanos e interurbanos a partir del 1 de enero
- Red Cohabita: el mapa del alojamiento social en Córdoba
- Rescate en el Guadalquivir en Córdoba: los bomberos salvan a una perra que llevaba cuatro días desaparecida
- "Ajo y agua" de la RAE: el flamenquín sigue siendo un 'outsider' del diccionario
- El distrito número 15 de Córdoba: Levante Este busca ser una realidad y atraer inversiones para sus 7.000 habitantes
- La Diputación de Córdoba reclama tres nuevas subestaciones eléctricas para el Norte y la capital
- Retrasos y problemas técnicos: la obra del soterramiento eléctrico en el hospital de Lucena vuelve a empezar de cero
- Villanueva de Córdoba reclama a la Junta de Andalucía la circunvalación sur del municipio
- La Fiscalía pide ocho años de cárcel para el capitán y cinco para el teniente por las dos muertes en Cerro Muriano
- Un documental y cuatro cortometrajes cordobeses, nominados a los Premios Carmen 2026 del cine andaluz
- El acoso a profesores y entre alumnos aumenta en las aulas de Andalucía: el 60% de los docentes denuncia faltas de respeto
- El alcalde de Córdoba a los trabajadores de Hitachi: 'No vamos a priorizar una inversión empresarial por delante de derechos laborales o despidos
- Siete detenidos y una importante cantidad de hachís incautada en la macrooperación de la Guardia Civil en Córdoba
- Insultos racistas, un atropello y patadas en la cabeza en una violenta agresión en Ciudad Jardín
- Córdoba vive un puente de diciembre 'extraño' con menos éxito en la capital y lleno en el turismo rural
- Urbanismo impulsa la expropiación forzosa necesaria para conectar la calle Sagunto con la avenida de Rabanales
- La Junta expedienta a un centenar de edificaciones y parcelas irregulares en 2025 en Córdoba
- El alcalde de Córdoba anuncia el entoldado de las dos principales calles del recinto ferial de El Arenal para evitar el calor
- Un estanco de Córdoba reparte casi 700.000 euros a las puertas de El Gordo: «Es un chute económico y emocional»