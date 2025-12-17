Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Macrooperación antidrogasCaso Cerro MurianoPaseo de la IlusiónElectricidad en el NorteLevante EsteOrdenanzas fiscalesHotel antigua AduanaForo del Suroeste
instagramlinkedin

La actualidad del miércoles 17 de diciembre

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El balance del centro de emergencia habitacional de Córdoba en ocho meses de desarrollo; el Paseo de la Ilusión de los mayores y la macrooperación antidrogas abierta por la Guardia Civil marcan el inicio de la jornada

Personas sin hogar en Córdoba.

Personas sin hogar en Córdoba. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La realidad social de Córdoba vuelve a situarse en primer plano. Por un lado, el Ayuntamiento ha constatado, ocho meses después de su puesta en marcha, la demanda del centro de emergencia habitacional y de La Casita, dos nuevos recursos municipales que ya han atendido a 13 unidades familiares y a jóvenes extutelados en situación de especial vulnerabilidad. En otro orden de cosas, la ciudad se ha dejado llevar por el espíritu navideño con una nueva edición del Paseo de la Ilusión, en el que taxis decorados han recorrido las calles acompañando a personas mayores entre villancicos, luces y emociones compartidas. Mientras tanto, la Guardia Civil mantiene abierta una macrooperación contra el tráfico de drogas en Córdoba y otras provincias andaluzas que ayer se saldó con siete detenidos y la incautación de una importante cantidad de hachís y dinero, en un amplio despliegue con unos 150 agentes, perros especializados y drones, a la espera de nuevas detenciones.

Además, destacamos estas otras noticias

Córdoba ciudad

Provincia

Tribunales

Cultura

Deportes

Andalucía

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El alcalde de Córdoba a los trabajadores de Hitachi: 'No vamos a priorizar una inversión empresarial por delante de derechos laborales o despidos
  2. Siete detenidos y una importante cantidad de hachís incautada en la macrooperación de la Guardia Civil en Córdoba
  3. Insultos racistas, un atropello y patadas en la cabeza en una violenta agresión en Ciudad Jardín
  4. Córdoba vive un puente de diciembre 'extraño' con menos éxito en la capital y lleno en el turismo rural
  5. Urbanismo impulsa la expropiación forzosa necesaria para conectar la calle Sagunto con la avenida de Rabanales
  6. La Junta expedienta a un centenar de edificaciones y parcelas irregulares en 2025 en Córdoba
  7. El alcalde de Córdoba anuncia el entoldado de las dos principales calles del recinto ferial de El Arenal para evitar el calor
  8. Un estanco de Córdoba reparte casi 700.000 euros a las puertas de El Gordo: «Es un chute económico y emocional»

El centro de emergencia habitacional de Córdoba cumple ocho meses con familias en lista de espera

El centro de emergencia habitacional de Córdoba cumple ocho meses con familias en lista de espera

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 17 de diciembre de 2025

Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 17 de diciembre de 2025

Últimos días para comprar Lotería de Navidad en Córdoba: horarios, colas en las administraciones 'top' y mejores horas por barrio

Últimos días para comprar Lotería de Navidad en Córdoba: horarios, colas en las administraciones 'top' y mejores horas por barrio

Red Cohabita: el mapa del alojamiento social en Córdoba

Red Cohabita: el mapa del alojamiento social en Córdoba

Mercedes, jóven extutelada: "El tiempo que pasé en La Casita me ayudó a construir mi nueva vida"

"Ajo y agua" de la RAE: el flamenquín sigue siendo un 'outsider' del diccionario

"Ajo y agua" de la RAE: el flamenquín sigue siendo un 'outsider' del diccionario

UGT SP, en pie de guerra con Atende por su trato a las trabajadoras de ayuda a domicilio

Tracking Pixel Contents