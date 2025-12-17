La realidad social de Córdoba vuelve a situarse en primer plano. Por un lado, el Ayuntamiento ha constatado, ocho meses después de su puesta en marcha, la demanda del centro de emergencia habitacional y de La Casita, dos nuevos recursos municipales que ya han atendido a 13 unidades familiares y a jóvenes extutelados en situación de especial vulnerabilidad. En otro orden de cosas, la ciudad se ha dejado llevar por el espíritu navideño con una nueva edición del Paseo de la Ilusión, en el que taxis decorados han recorrido las calles acompañando a personas mayores entre villancicos, luces y emociones compartidas. Mientras tanto, la Guardia Civil mantiene abierta una macrooperación contra el tráfico de drogas en Córdoba y otras provincias andaluzas que ayer se saldó con siete detenidos y la incautación de una importante cantidad de hachís y dinero, en un amplio despliegue con unos 150 agentes, perros especializados y drones, a la espera de nuevas detenciones.

