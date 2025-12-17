Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Centro de emergencia habitacionalPresupuestos DiputaciónDescuentos transporteHotel antigua AduanaEspectáculos navideñosPaseo de la IlusiónMacrooperación antidrogasElectricidad en el NorteLevante Este
instagramlinkedin

44ª edición

Estos son los ganadores del Concurso Kutxabank de Belenes 2025

La Asociación Familiar Alcorce, la Hermandad de la Divina Pastora 1 y la Parroquia de la Inmaculada Concepción y San Alberto Magno, los premiados

Belén de la Asociación Familiar Alcorce, premiado por la Fundación Kutxabank en la categoría popular.

Belén de la Asociación Familiar Alcorce, premiado por la Fundación Kutxabank en la categoría popular. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Asociación Familiar Alcorce, la Hermandad de la Divina Pastora 1 y la Parroquia de la Inmaculada Concepción y San Alberto Magno se han alzado este año con los primeros premios del 44 Concurso Kutxabank de Belenes Córdoba 2025, en las categorías Populares, Dioramas y Artísticos, respectivamente.

El certamen, organizado por la Fundación Kutxabank con la colaboración de la Asociación de Belenistas de Córdoba, ha contado en esta edición con la participación de 27 belenes pertenecientes a particulares, asociaciones, hermandades, peñas, comercios e instituciones, explica esta entidad en una nota de prensa.

Premios por categorías

Categoría populares

  1. Asociación Familiar Alcorce
  2. Manuel Serrano Polonio
  3. Belenes Los J
  4. AA. VV. La Mirada del Sur
  5. Casa de Sevilla en Córdoba

Categoría dioramas

Belén de la Hermandad de la Divina Pastora 1.

Belén de la Hermandad de la Divina Pastora 1. / CÓRDOBA

  1. Hermandad de la Divina Pastora 1
  2. Francisco Javier Ojeda Durán
  3. Pedro Ramón Spínola Correa
  4. Rafael Raso Peluquero
  5. Javier Hidalgo Moya

Categoría artísticos

Belén de la Parroquia de la Inmaculada Concepción y San Alberto Magno.

Belén de la Parroquia de la Inmaculada Concepción y San Alberto Magno. / CÓRDOBA

  1. Parroquia de la Inmaculada Concepción y San Alberto Magno
  2. Hermandad de La Sangre
  3. Hermandad de Los Dolores
  4. AA. VV. Nuestra Señora de Belén
  5. Parroquia de Santa Victoria

Entrega de premios

El acto de entrega tendrá lugar el martes 26 de diciembre, a las 17:00 horas, en el Palacio de Viana, donde se reunirán participantes, miembros de la organización y representantes institucionales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El alcalde de Córdoba a los trabajadores de Hitachi: 'No vamos a priorizar una inversión empresarial por delante de derechos laborales o despidos
  2. Siete detenidos y una importante cantidad de hachís incautada en la macrooperación de la Guardia Civil en Córdoba
  3. Insultos racistas, un atropello y patadas en la cabeza en una violenta agresión en Ciudad Jardín
  4. Córdoba vive un puente de diciembre 'extraño' con menos éxito en la capital y lleno en el turismo rural
  5. Urbanismo impulsa la expropiación forzosa necesaria para conectar la calle Sagunto con la avenida de Rabanales
  6. La Junta expedienta a un centenar de edificaciones y parcelas irregulares en 2025 en Córdoba
  7. El alcalde de Córdoba anuncia el entoldado de las dos principales calles del recinto ferial de El Arenal para evitar el calor
  8. Un estanco de Córdoba reparte casi 700.000 euros a las puertas de El Gordo: «Es un chute económico y emocional»

Comienza la instalación del nuevo sistema antiincendios de la Mezquita-Catedral, un "hito fundamental" para la seguridad del monumento

Comienza la instalación del nuevo sistema antiincendios de la Mezquita-Catedral, un "hito fundamental" para la seguridad del monumento

Así funciona el nuevo sistema de protección antiincendios con agua nebulizada de la Mezquita-Catedral de Córdoba

El Hospital Reina Sofía de Córdoba homenajea a los 240 trabajadores que se jubilan este año

Detenido en Córdoba con 144,5 kilos de plantas de marihuana en una parcela de La Barquera

Detenido en Córdoba con 144,5 kilos de plantas de marihuana en una parcela de La Barquera

Estos son los ganadores del Concurso Kutxabank de Belenes 2025

Estos son los ganadores del Concurso Kutxabank de Belenes 2025

El Proyecto Hera impulsado por el Imibic avanza en el desarrollo de un test para anticipar el riesgo de cáncer de mama posparto

El Proyecto Hera impulsado por el Imibic avanza en el desarrollo de un test para anticipar el riesgo de cáncer de mama posparto

Novaindef expande su presencia en Córdoba con una academia de formación en industria para la defensa

El centro de emergencia habitacional de Córdoba cumple ocho meses con familias en lista de espera

El centro de emergencia habitacional de Córdoba cumple ocho meses con familias en lista de espera
Tracking Pixel Contents