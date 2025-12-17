Estos son los ganadores del Concurso Kutxabank de Belenes 2025

La Asociación Familiar Alcorce, la Hermandad de la Divina Pastora 1 y la Parroquia de la Inmaculada Concepción y San Alberto Magno se han alzado este año con los primeros premios del 44 Concurso Kutxabank de Belenes Córdoba 2025, en las categorías Populares, Dioramas y Artísticos, respectivamente.

El certamen, organizado por la Fundación Kutxabank con la colaboración de la Asociación de Belenistas de Córdoba, ha contado en esta edición con la participación de 27 belenes pertenecientes a particulares, asociaciones, hermandades, peñas, comercios e instituciones, explica esta entidad en una nota de prensa.

Premios por categorías

Categoría populares

Asociación Familiar Alcorce Manuel Serrano Polonio Belenes Los J AA. VV. La Mirada del Sur Casa de Sevilla en Córdoba

Categoría dioramas

Belén de la Hermandad de la Divina Pastora 1. / CÓRDOBA

Hermandad de la Divina Pastora 1 Francisco Javier Ojeda Durán Pedro Ramón Spínola Correa Rafael Raso Peluquero Javier Hidalgo Moya

Categoría artísticos

Belén de la Parroquia de la Inmaculada Concepción y San Alberto Magno. / CÓRDOBA

Parroquia de la Inmaculada Concepción y San Alberto Magno Hermandad de La Sangre Hermandad de Los Dolores AA. VV. Nuestra Señora de Belén Parroquia de Santa Victoria

Entrega de premios

El acto de entrega tendrá lugar el martes 26 de diciembre, a las 17:00 horas, en el Palacio de Viana, donde se reunirán participantes, miembros de la organización y representantes institucionales.