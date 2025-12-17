44ª edición
Estos son los ganadores del Concurso Kutxabank de Belenes 2025
La Asociación Familiar Alcorce, la Hermandad de la Divina Pastora 1 y la Parroquia de la Inmaculada Concepción y San Alberto Magno, los premiados
La Asociación Familiar Alcorce, la Hermandad de la Divina Pastora 1 y la Parroquia de la Inmaculada Concepción y San Alberto Magno se han alzado este año con los primeros premios del 44 Concurso Kutxabank de Belenes Córdoba 2025, en las categorías Populares, Dioramas y Artísticos, respectivamente.
El certamen, organizado por la Fundación Kutxabank con la colaboración de la Asociación de Belenistas de Córdoba, ha contado en esta edición con la participación de 27 belenes pertenecientes a particulares, asociaciones, hermandades, peñas, comercios e instituciones, explica esta entidad en una nota de prensa.
Premios por categorías
Categoría populares
- Asociación Familiar Alcorce
- Manuel Serrano Polonio
- Belenes Los J
- AA. VV. La Mirada del Sur
- Casa de Sevilla en Córdoba
Categoría dioramas
- Hermandad de la Divina Pastora 1
- Francisco Javier Ojeda Durán
- Pedro Ramón Spínola Correa
- Rafael Raso Peluquero
- Javier Hidalgo Moya
Categoría artísticos
- Parroquia de la Inmaculada Concepción y San Alberto Magno
- Hermandad de La Sangre
- Hermandad de Los Dolores
- AA. VV. Nuestra Señora de Belén
- Parroquia de Santa Victoria
Entrega de premios
El acto de entrega tendrá lugar el martes 26 de diciembre, a las 17:00 horas, en el Palacio de Viana, donde se reunirán participantes, miembros de la organización y representantes institucionales.
