Así será la cabalgata de Reyes Magos en La Viñuela: horarios, recorrido y novedades

Después de la cabalgata oficial, La Viñuela se llenará de ilusión con su propia cabalgata de Reyes Magos, una celebración que combina tradición, música y la participación activa de vecinos, colegios y asociaciones del barrio.

Este año, la cabalgata contará con siete carrozas. Tres representan a los propios Reyes Magos, mientras que las cuatro restantes incluyen: la del Colegio de los Trinitarios, que sacará a la calle un año más su carroza temática, dos serán de empresas que trabajan todo el año para La Viñuela, y otra de la parroquia de Nuestra Señora de Belén, que por primera vez participará con un belén viviente. Además, habrá pasacalles, grupos de baile y muñecos hinchables, que animarán el recorrido con color, música y diversión.

Más de 350 personas participan en la cabalgata

La comitiva comenzará con la Asociación de Coches 600, un clásico del desfile. El pasacalles irá acompañado por la Agrupación Musical Sagrada Cena, compuesta por cerca de 120 músicos, que pondrá el toque musical a un recorrido que incluye a más de 350 personas entre participantes de colegios y hermandades, voluntarios y personal de seguridad.

Recorrido de la cabalgata de La Viñuela. / Córdoba

Por otro lado, el Rey Baltasar se elegirá mediante sorteo entre las personas que hayan realizado compras en el Centro Comercial Abierto Viñuela durante estos días. El sorteo se realizará este sábado a las 19.30 horas, durante la zambomba de inicio de las fiestas navideñas, y el afortunado deberá estar presente en ese momento.

Gran cantidad de caramelos y regalos

La lluvia de regalos también será grande. Se lanzarán entre 350-400 kilos de caramelos por carroza, además de balones gigantes, unos 1.200 peluches, y también frutos secos y golosinas de todo tipo.

La cabalgata saldrá desde el CEIP Los Califas a las 21.00 horas y finalizará en la Avenida Rabanales, en la cafetería Dapines, llevando alegría y diversión a todas las calles del barrio.

"Es una cabalgata que lleva muchísima ilusión, concentrando el esfuerzo de comercios, colegios, hermandades y vecinos. Es un verdadero espectáculo de comunidad y alegría", ha explicado Manuel Valentín, presidente de la Asociación de Comerciantes de La Viñuela.